Если вы долго не можете уснуть, часто просыпаетесь ночью или чувствуете усталость по утрам, причина может быть не только в стрессе или режиме дня. Обстановка в спальне напрямую влияет на качество отдыха, и некоторые привычные вещи способны нарушать сон.

Телевизор и рабочие устройства

Наличие экранов в спальне — одна из частых причин проблем со сном. Свет от телевизора, ноутбука или телефона подавляет выработку мелатонина — гормона, который помогает засыпать.

Кроме того, рабочие устройства создают ассоциацию с делами и нагрузкой, из-за чего мозг не переключается в режим отдыха. Специалисты рекомендуют оставить спальню только для сна и расслабления.

Беспорядок и лишние вещи

Накопленные на тумбочке предметы — книги, провода, косметика или случайные мелочи — создают визуальный шум. Даже если это кажется незначительным, мозг продолжает воспринимать беспорядок как источник напряжения.

Минимализм помогает быстрее расслабиться. В спальне лучше оставить только необходимое, а остальные вещи убрать в закрытые системы хранения.

Неподходящее постельное белье

Материалы и цвет постельного белья также влияют на качество сна. Синтетические ткани могут ухудшать терморегуляцию и вызывать дискомфорт, из-за чего сон становится поверхностным.

Оптимальный выбор — натуральные ткани, такие как хлопок или лен. Спокойные, нейтральные оттенки способствуют расслаблению и помогают настроиться на отдых.

Создание комфортной и спокойной обстановки в спальне — простой, но эффективный шаг к улучшению сна и общего самочувствия.