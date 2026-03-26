Селедка под шубой, которая тает во рту: какие нюансы нужно учитывать

Люблю!
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Фото: shutterstock

Для идеального блюда важна правильная подготовка ингредиентов. Свёклу рекомендуется запекать: так она остаётся плотной и приобретает сладковатый вкус, а картофель и морковь следует варить в мундире и оставлять под крышкой, чтобы кожица снималась легче.

Лук мелко нарезают и маринуют 15 минут в смеси растительного масла, уксуса, соли и сахара. Сельдь нужно порезать, а овощи натереть на тёрке, чтобы получилась нежная текстура.

Внутри размещают свёклу, а сверху покрывают тёртыми белками и желтками. Слои выкладывают в следующем порядке: картошку, маринованный лук, селёдка, лук, свёкла и морковь, слегка промазывая каждый майонезом.

Для полного раскрытия вкуса салат необходимо выдержать в холодильнике минимум три часа, а лучше оставить до утра. За это время ингредиенты хорошо пропитаются.

