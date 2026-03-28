Дмитрий Дибров уже не скрывает перемены в личной жизни после расставания с супругой Полиной. Телеведущий появился на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» в компании новой возлюбленной — 43-летней Екатерины Гусевой.

О том, что отношения пары могут быть более серьёзными, чем кажется на первый взгляд, рассказала Анна Калашникова. По её словам, Дибров и его спутница проводят вместе много времени и, вероятно, уже живут вместе.

«Мы с ними недавно были на Неделе моды, после показа Катя сказала: "Мы с Димой устали, поедем домой". Видимо, они уже съехались. Многие уверены, что Дибров стал встречаться с Екатериной назло бывшей, но я так не думаю. Я за них очень рада, они красивая пара. Вижу, как Дмитрий, который раньше ходил мрачнее тучи из-за развода, рядом с Катюшей расцвёл и помолодел», — поделилась Калашникова.

Известно, что Екатерина Гусева работает нутрициологом и занимается вопросами питания и здорового образа жизни. По информации СМИ, знакомство пары произошло не недавно: Гусева ранее появлялась в женском клубе, который организовывала бывшая жена телеведущего, а также помогала Диброву корректировать вес.

Сам Дмитрий Дибров пока не делал официальных заявлений о новых отношениях, однако его появление на публике в сопровождении новой спутницы уже вызвало активное обсуждение.