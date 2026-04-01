«Может понадобиться операция»: сын Михаила Евдокимова рассказал о тяжёлом диагнозе

Дата публикации: 01.04.2026
История семьи Михаила Евдокимова получила новое продолжение спустя два десятилетия после трагедии. Его сын Данил Белов впервые публично рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем.

Молодой человек родился всего за несколько дней до автокатастрофы, в которой погиб Михаил Евдокимов, и так и не успел увидеть отца. Его воспитанием занималась мать — модель Инна Белова. По словам самого Данила, ему остались лишь памятные вещи, связанные с родителем.

Диагноз, о котором он узнал случайно

О своём состоянии Данил рассказал в эфире программы «Звезды сошлись». Во время планового обследования у него выявили гипертрофию левого желудочка — заболевание, при котором утолщаются стенки сердца.

«Это увеличенные стенки сердца, это передается наследственно, но ещё это ухудшается, когда ты занимаешься тяжелой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсь», — отметил он.

Чем опасна эта болезнь

По словам специалистов, такая патология может долгое время протекать без выраженных симптомов. Однако в отдельных случаях она повышает риск серьёзных осложнений, включая внезапную сердечную смерть.

Врачи подчёркивают, что при соблюдении рекомендаций с этим диагнозом можно вести полноценную жизнь, но необходимо регулярное наблюдение.

Возможное лечение

Сам Данил не исключает, что в будущем ему может потребоваться серьёзное вмешательство. Речь идёт, в частности, об операции по замене сердечного клапана.

Сейчас он находится под наблюдением врачей и пересматривает привычный образ жизни, уделяя больше внимания здоровью.

Читайте нас также:
#медицина #врачи #знаменитости #здоровый образ жизни #здоровье
