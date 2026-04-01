Крашеные куриные яйца — непременный атрибут празднования Пасхи. Разберёмся, как возникла эта традиция, когда красить яйца и что можно придумать кроме традиционной варки в луковой шелухе.

Почему на Пасху красят яйца?

Разноцветные яйца — обязательный атрибут «разговения» и одно из главных украшений семейного праздничного застолья на Пасху. Традиция дарить друг другу яйца на Пасху несёт в себе глубокое символическое значение. По преданию, камень, которым закрыли гробницу Иисуса Христа, имел очертания яйца. Для христиан пасхальное яйцо — это напоминание о Воскресении Иисуса Христа, а красный цвет, в который чаще всего окрашивают яйца, символизирует страдания.

Есть предание, что Мария Магдалина преподнесла в подарок римскому императору Тиберию куриное яйцо со словами «Христос Воскресе»! Император ответил ей, что скорее яйцо станет красным, чем кто-то воскреснет из мертвых. После этих слов произошло чудо: белое яйцо покраснело. С тех пор христиане усвоили этот символ и стали красить яйца к Пасхе.

Когда красить яйца на Пасху

Тянуть до последнего момента — плохая идея. В соответствии с церковными традициями красить яйца нужно накануне Пасхи, в Чистый четверг. В 2026 году Пасху отмечают 5 апреля, а Чистый четверг придётся на 2 апреля. Впрочем, понедельник, вторник и среда Страстной недели (заключительные 6 дней поста) тоже подойдут. Главное, не в Великую пятницу и не в Великую субботу.