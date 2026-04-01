Смартфон стал неотъемлемой частью жизни подростков — через него они общаются, влюбляются и исследуют себя. Вместе с этим развивается и явление секстинга, которое вызывает всё больше вопросов у специалистов.

Что говорит исследование

По данным PsyPost со ссылкой на Journal of Adolescent Health, большинство подростков не участвуют в секстинге, несмотря на распространённый миф. Однако те, кто вовлечён в подобную практику, сталкиваются с серьёзными рисками.

В 2025 году учёные опросили 3 466 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Результаты показали, что 24% респондентов хотя бы раз отправляли интимные изображения, а 32% — получали их. Это означает, что большинство подростков всё же не вовлечены в секстинг.

Главные риски

Ключевая проблема связана с последствиями. Среди тех, кто отправлял интимные материалы, 46,8% сообщили, что их изображения распространялись без согласия.

Почти половина участников также столкнулась с сексторцией — формой цифрового шантажа, при которой злоумышленники угрожают публикацией интимных материалов, требуя деньги или новые фото.

Кто в зоне риска

Исследование показало, что юноши чаще сообщают об участии в секстинге и одновременно чаще становятся жертвами сексторции.

Подростки негетеросексуальной ориентации чаще вовлечены в обмен изображениями, тогда как гетеросексуальные участники чаще сталкиваются с распространением фото без согласия. Эти данные опровергают стереотип о том, что жертвами становятся только девушки.

Кому отправляют — и почему это важно

Один из ключевых выводов исследования — уровень риска напрямую связан с характером отношений. Подростки, отправлявшие интимные фото людям вне романтических отношений, сталкивались с последствиями значительно чаще.

Вероятность распространения фото без согласия в таких случаях возрастала более чем в 13 раз, а риск сексторции — почти в 5 раз.

Почему запреты не работают

Эксперты подчёркивают, что запугивание и жёсткие запреты не дают результата. Подход «просто не делайте этого» оказывается неэффективным.

Вместо этого специалисты предлагают стратегию снижения вреда: обсуждать с подростками цифровое согласие, объяснять последствия, говорить о приватности и юридических рисках.

Что действительно важно

Миф о том, что «все это делают», создаёт дополнительное давление на подростков. Осознание того, что большинство их сверстников не участвует в секстинге, может снизить это давление.

В условиях, когда границы между личным и публичным размываются, ключевую роль играют открытый диалог, доверие и информированность. Именно они становятся главной защитой для подростков в цифровом мире.