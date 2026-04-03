Ксения Алфёрова впервые рассказала как потеряла двоих детей

Дата публикации: 03.04.2026
Актриса Ксения Алфёрова впервые откровенно рассказала о тяжёлых событиях, которые произошли в начале её семейной жизни с Егором Бероевым. По словам артистки, им пришлось пережить утрату двоих детей на поздних сроках беременности.

Тяжёлое испытание для семьи

В интервью Алфёрова поделилась, что речь шла о преждевременных родах, которые стали серьёзным эмоциональным потрясением. Она вспоминает, что на тот момент уже чувствовала связь с ребёнком и воспринимала его как полноценную часть своей жизни.

Поддержка супруга

В один из самых сложных моментов Егор Бероев находился рядом и поддерживал её. Он присутствовал во время экстренного кесарева сечения. После операции актриса не сразу осознала произошедшее и задавала врачам вопросы о ребёнке.

Важный разговор с врачами

Алфёрова также обратилась к медицинскому сообществу с просьбой уделять больше внимания психологическому состоянию родителей в подобных ситуациях. По её мнению, возможность попрощаться с ребёнком помогает пережить утрату.

Пережить и идти дальше

Актриса призналась, что справиться с пережитым ей помогла вера. Она отметила, что подобные трагедии нередко становятся испытанием для отношений и могут привести к разрыву.

Новый этап

Позднее в жизни пары произошло радостное событие — в 2007 году у них родилась дочь Евдокия. Эти роды Алфёрова называет важным и исцеляющим опытом.

История актрисы подчёркивает, насколько важны поддержка, внимание и деликатность в подобных жизненных ситуациях.

Читайте нас также:
