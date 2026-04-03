В детстве время будто тянется бесконечно: уроки кажутся длинными, а до каникул — целая вечность. Но с годами появляется ощущение, что годы пролетают все быстрее. Почему так происходит и можно ли повлиять на восприятие времени, объясняют психологи.

Специалисты отмечают: ощущение времени связано не столько с биологией, сколько с особенностями работы психики. То, как мы воспринимаем течение лет, зависит от возраста, жизненного опыта и образа жизни. О том, почему годы начинают «ускоряться» и можно ли это изменить, рассказала психолог Гульнара Тайчинова.

Как мозг воспринимает время

По словам эксперта, с возрастом меняется скорость обработки информации мозгом. Восприятие можно сравнить с фильмом: кажется, будто кадров становится меньше, поэтому «пленка» прокручивается быстрее.

Есть и другое объяснение. В детстве каждый прожитый год занимает значительную часть жизни. Для десятилетнего ребенка это около десяти процентов всего прожитого времени и значительная часть воспоминаний. У взрослого человека, например в 50 лет, один год составляет лишь небольшую долю жизненного опыта. Поэтому субъективно он ощущается намного короче.

Кроме того, детство наполнено новыми впечатлениями: школа, друзья, открытия, эмоции. Мозг активно фиксирует эти события и формирует большое количество воспоминаний. Когда день насыщен новизной, он кажется длиннее.

Со временем многие люди переходят к более стабильному образу жизни. Повторяющиеся маршруты, работа, привычные дела и разговоры создают ощущение рутины. Мозг перестает уделять внимание однообразным событиям и словно «сжимает» их в памяти, поэтому дни могут сливаться друг с другом.

Есть ли различия между мужчинами и женщинами

Психологи отмечают, что восприятие времени может немного отличаться у мужчин и женщин. Женщины чаще обращают внимание на эмоции и детали происходящего, поэтому могут чувствовать течение времени более размеренно. Мужчины, как правило, сильнее ориентируются на результаты деятельности, поэтому периоды без ярких событий иногда воспринимаются ими как более короткие.

Также замечено, что родители маленьких детей нередко ощущают, будто годы пролетают очень быстро. Их дни заполнены многочисленными заботами и повторяющимися задачами, из-за чего остается меньше времени для осознанного проживания момента. Люди, которые уделяют больше внимания собственным интересам, отдыху и новым впечатлениям, зачастую воспринимают течение времени медленнее.

Роль удовлетворенности жизнью

Исследования психологов из Гарвардской медицинской школы показывают, что восприятие времени связано и с общей удовлетворенностью жизнью.

Когда человек чувствует себя счастливым и старается жить «здесь и сейчас», его мозг фиксирует больше деталей происходящего. В результате субъективно время течет медленнее. Напротив, если жизнь кажется однообразной или человек действует на автопилоте, дни могут сливаться в памяти, создавая ощущение, что время уходит слишком быстро.

Интересную роль играет и ностальгия. Ученые из Университета Саутгемптона выяснили, что воспоминания о прошлом могут по-разному влиять на восприятие времени. Теплая ностальгия — воспоминания о приятных встречах, запахах или музыке — помогает почувствовать течение времени более мягко. Однако если прошлое вспоминается с сожалением, может возникнуть ощущение, что лучшие моменты уже позади, а настоящее проходит слишком стремительно.

Можно ли «замедлить» время

Психологи считают, что изменить субъективное ощущение времени вполне возможно. Для этого достаточно внести небольшие изменения в образ жизни.

Добавляйте новизну. Новые маршруты, блюда, книги, хобби и знакомства создают для мозга новые впечатления, благодаря чему дни ощущаются более насыщенными.

Будьте внимательны к моменту. Практики осознанности помогают замечать детали — запах кофе, теплый солнечный свет или улыбку прохожего. Когда человек действительно присутствует в моменте, время перестает «ускользать».

Фиксируйте воспоминания. Фотографии, записи в дневнике или заметки помогают сохранить эмоции и события, делая прожитые дни более объемными в памяти.

Развивайте чувство благодарности. Осознание собственных достижений и радость от простых вещей усиливают ощущение полноты жизни.

Смотрите в прошлое без сожаления. Воспоминания могут вдохновлять и поддерживать, если воспринимать их с теплом, а не с чувством утраты.

По словам Гульнары Тайчиновой, восприятие времени во многом отражает то, насколько осознанно человек проживает свою жизнь. Чем больше в ней новых впечатлений, радости и внимания к настоящему моменту, тем более наполненным и медленным кажется течение времени.