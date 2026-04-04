Актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала новые отношения Михаила Галустяна с Лилией Киосе. По словам артистки, она искренне рада за коллегу и желает ему счастья.

Поддержка коллеги

Бочкарёва отметила, что Галустян обладает яркой харизмой и является талантливым человеком. Она подчеркнула, что относится к нему с теплотой и искренне желает, чтобы он был счастлив в личной жизни.

Появление пары на публике

Ранее Михаил Галустян подтвердил отношения с 35-летней Лилией Киосе. Пара впервые появилась вместе на премьере фильма «Королёк моей любви», где актёр исполнил главную роль.

При этом артист по-прежнему предпочитает не раскрывать подробности личной жизни, ограничиваясь краткими комментариями.

Личная жизнь артиста

Весной 2025 года Галустян сообщил о разводе с Викторией Штефанец, с которой состоял в браке около 18 лет. В семье растут две дочери — Эстелла и Элина.

Таким образом, новые отношения артиста уже получили поддержку со стороны коллег, а сам он, по его словам, чувствует себя счастливым на новом этапе жизни.