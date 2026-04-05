Риз Уизерспун, по данным инсайдеров, состоит в новых отношениях. Сообщается, что актриса уже некоторое время встречается с немецким финансистом Оливером Харманном.

Роман вне Голливуда

По информации источников, выбор партнёра, не связанного с киноиндустрией, для актрисы оказался осознанным. Отмечается, что Уизерспун предпочла дистанцироваться от профессиональной среды в личной жизни.

Опыт прошлых отношений

Ранее актриса была замужем за актёром Райаном Филиппом, а затем за кастинг-агентом Джимом Тотом. Оба брака завершились разводом, после чего Уизерспун, как утверждают источники, пересмотрела подход к отношениям.

Что говорят инсайдеры

Анонимные собеседники утверждают, что новый избранник помогает актрисе чувствовать себя более спокойно, поскольку не связан с индустрией развлечений.

При этом подчеркивается, что информация основана на неофициальных данных и не подтверждена самой актрисой.

Планы на будущее

По словам источников, в настоящий момент Уизерспун не планирует вступать в новый брак, однако не исключает такого развития событий в будущем.

На данный момент актриса не комментировала информацию о личной жизни, поэтому речь идёт о сообщениях инсайдеров, которые требуют осторожного восприятия.