Зелень быстро теряет свежесть, если просто положить её в холодильник в упаковке. Однако несколько простых приёмов помогают сохранить вкус, аромат и внешний вид на несколько дней дольше — без лишних затрат и усилий.
Почему зелень быстро портится
Основная причина — влага и отсутствие циркуляции воздуха. Излишний конденсат ускоряет гниение, а сухость, наоборот, приводит к увяданию. Поэтому для разных видов зелени важно подобрать подходящий способ хранения.
Мягкая зелень: хранение как у цветов
Кинза, петрушка, укроп и мята лучше всего сохраняются, если обращаться с ними как с букетом.
Стебли нужно слегка подрезать и поставить в стакан с небольшим количеством воды. Сверху можно накрыть пакетом, чтобы уменьшить испарение влаги.
Такой способ помогает зелени дольше оставаться свежей. Важно менять воду каждые несколько дней.
Особый случай — базилик
Базилик тоже любит воду, но плохо переносит холод. Поэтому его лучше хранить при комнатной температуре, а не в холодильнике.
Лайфхак с салфеткой для листовой зелени
Шпинат, рукола и салатные смеси требуют другого подхода.
Перед хранением их нужно промыть и тщательно высушить. Затем переложить в контейнер, прокладывая листья сухими бумажными полотенцами.
Этот простой приём помогает контролировать влагу и предотвращает образование конденсата. В результате зелень остаётся свежей и хрустящей до 5–7 дней.
Плотные травы и зелёный лук
Розмарин, тимьян, орегано, шалфей, а также зелёный лук лучше хранить во влажной среде.
Их рекомендуется завернуть в слегка увлажнённое бумажное полотенце и убрать в контейнер или пакет. Это защищает от пересыхания и продлевает срок хранения.
Как сохранить зелень дольше
Главное правило — учитывать особенности каждого вида.
Контроль влаги, правильная температура и минимальная герметичность помогают значительно продлить свежесть продуктов и сократить количество пищевых отходов.
