Больше не выбрасывайте зелень: простой способ продлить её свежесть

Дата публикации: 12.04.2026
Зелень быстро теряет свежесть, если просто положить её в холодильник в упаковке. Однако несколько простых приёмов помогают сохранить вкус, аромат и внешний вид на несколько дней дольше — без лишних затрат и усилий.

Почему зелень быстро портится

Основная причина — влага и отсутствие циркуляции воздуха. Излишний конденсат ускоряет гниение, а сухость, наоборот, приводит к увяданию. Поэтому для разных видов зелени важно подобрать подходящий способ хранения.

Мягкая зелень: хранение как у цветов

Кинза, петрушка, укроп и мята лучше всего сохраняются, если обращаться с ними как с букетом.

Стебли нужно слегка подрезать и поставить в стакан с небольшим количеством воды. Сверху можно накрыть пакетом, чтобы уменьшить испарение влаги.

Такой способ помогает зелени дольше оставаться свежей. Важно менять воду каждые несколько дней.

Особый случай — базилик

Базилик тоже любит воду, но плохо переносит холод. Поэтому его лучше хранить при комнатной температуре, а не в холодильнике.

Лайфхак с салфеткой для листовой зелени

Шпинат, рукола и салатные смеси требуют другого подхода.

Перед хранением их нужно промыть и тщательно высушить. Затем переложить в контейнер, прокладывая листья сухими бумажными полотенцами.

Этот простой приём помогает контролировать влагу и предотвращает образование конденсата. В результате зелень остаётся свежей и хрустящей до 5–7 дней.

Плотные травы и зелёный лук

Розмарин, тимьян, орегано, шалфей, а также зелёный лук лучше хранить во влажной среде.

Их рекомендуется завернуть в слегка увлажнённое бумажное полотенце и убрать в контейнер или пакет. Это защищает от пересыхания и продлевает срок хранения.

Как сохранить зелень дольше

Главное правило — учитывать особенности каждого вида.

Контроль влаги, правильная температура и минимальная герметичность помогают значительно продлить свежесть продуктов и сократить количество пищевых отходов.

