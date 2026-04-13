Отсутствие семейных отношений может быть связано с повышенной вероятностью развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более чем о четырёх миллионах пациентов. Об этом сообщает Cancer Research Communications.

Специалисты изучили, как семейный статус влияет на частоту рака у людей старше 30 лет. Анализ показал, что люди, никогда не вступавшие в брак, чаще сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Подобная закономерность прослеживалась почти для всех основных типов опухолей. Наиболее выраженные различия отмечены для форм рака, связанных с образом жизни, инфекциями и вредными привычками.

Среди мужчин без брачного опыта риск некоторых видов рака оказался примерно на 70 выше, чем у женатых. У женщин показатель достигал около 85 по сравнению с теми, кто состоит или состоял в браке. В отдельных случаях разница была еще значительнее: например, вероятность рака шейки матки у женщин, никогда не выходивших замуж, почти втрое выше.

Авторы исследования уточняют, что прямой причинно-следственной зависимости не выявлено. По их мнению, семейный статус скорее отражает совокупность факторов: от уровня медицинского наблюдения и регулярности обследований до образа жизни и социальной поддержки, которые в итоге влияют на риск развития заболеваний.