Приготовить привычные блюда можно гораздо быстрее, если немного изменить подход. Например, пельмени вовсе не обязательно лепить поштучно — существует более простой способ, который экономит время и силы, не уступая по вкусу классическому варианту.
Что понадобится
Для приготовления понадобятся:
- фарш — около 400 г
- репчатый лук — 1 штука
- молотый кориандр, соль и перец — по вкусу
- мука — примерно 200 г
- яйца — 2 штуки
- вода — около 50 мл
Как готовить
Сначала лук измельчают на тёрке и добавляют к фаршу. Смесь приправляют специями и тщательно перемешивают до однородности. Из получившейся массы формируют небольшие шарики.
Отдельно готовят основу для панировки: в одной миске взбивают яйца с водой и щепоткой соли, в другую насыпают муку.
Каждый мясной шарик сначала обмакивают в яичной смеси, затем обваливают в муке. При желании процесс можно повторить ещё раз, чтобы слой получился плотнее.
После этого заготовки отваривают в подсоленной воде, как обычные пельмени, до готовности.
Простой вариант на каждый день
Такой способ позволяет значительно сократить время приготовления, избегая долгой лепки теста. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подойдёт для быстрого обеда или ужина.
