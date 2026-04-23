Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как приготовить пельмени без лепки: быстрый и сытный вариант 0 247

Люблю!
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить пельмени без лепки: быстрый и сытный вариант

Приготовить привычные блюда можно гораздо быстрее, если немного изменить подход. Например, пельмени вовсе не обязательно лепить поштучно — существует более простой способ, который экономит время и силы, не уступая по вкусу классическому варианту.

Что понадобится

Для приготовления понадобятся:

  • фарш — около 400 г
  • репчатый лук — 1 штука
  • молотый кориандр, соль и перец — по вкусу
  • мука — примерно 200 г
  • яйца — 2 штуки
  • вода — около 50 мл

Как готовить

Сначала лук измельчают на тёрке и добавляют к фаршу. Смесь приправляют специями и тщательно перемешивают до однородности. Из получившейся массы формируют небольшие шарики.

Отдельно готовят основу для панировки: в одной миске взбивают яйца с водой и щепоткой соли, в другую насыпают муку.

Каждый мясной шарик сначала обмакивают в яичной смеси, затем обваливают в муке. При желании процесс можно повторить ещё раз, чтобы слой получился плотнее.

После этого заготовки отваривают в подсоленной воде, как обычные пельмени, до готовности.

Простой вариант на каждый день

Такой способ позволяет значительно сократить время приготовления, избегая долгой лепки теста. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подойдёт для быстрого обеда или ужина.

×
Читайте нас также:
#кулинария #тесто #пельмени #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео