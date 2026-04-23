Приготовить привычные блюда можно гораздо быстрее, если немного изменить подход. Например, пельмени вовсе не обязательно лепить поштучно — существует более простой способ, который экономит время и силы, не уступая по вкусу классическому варианту.

Что понадобится

Для приготовления понадобятся:

фарш — около 400 г

репчатый лук — 1 штука

молотый кориандр, соль и перец — по вкусу

мука — примерно 200 г

яйца — 2 штуки

вода — около 50 мл

Как готовить

Сначала лук измельчают на тёрке и добавляют к фаршу. Смесь приправляют специями и тщательно перемешивают до однородности. Из получившейся массы формируют небольшие шарики.

Отдельно готовят основу для панировки: в одной миске взбивают яйца с водой и щепоткой соли, в другую насыпают муку.

Каждый мясной шарик сначала обмакивают в яичной смеси, затем обваливают в муке. При желании процесс можно повторить ещё раз, чтобы слой получился плотнее.

После этого заготовки отваривают в подсоленной воде, как обычные пельмени, до готовности.

Простой вариант на каждый день

Такой способ позволяет значительно сократить время приготовления, избегая долгой лепки теста. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подойдёт для быстрого обеда или ужина.