Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учёные назвали простой способ снизить риск диабета и болезней сердца

Люблю!
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Учёные снова подтвердили: режим дня напрямую влияет на здоровье и общее самочувствие. Привычка рано просыпаться может стать одним из ключевых факторов, помогающих снизить риск хронических заболеваний и повысить продуктивность.

Исследователи из Университета Питтсбурга отмечают, что люди, которые стабильно встают рано и ложатся спать до полуночи, не только лучше высыпаются, но и чувствуют себя более энергичными в течение дня. Кроме того, их организм менее подвержен развитию серьёзных заболеваний.

При этом не всем легко даётся ранний подъём. «Совы» традиционно активны во второй половине дня и предпочитают поздние часы для работы и отдыха, тогда как «жаворонки» естественно ориентированы на ранний ритм жизни. Эти различия связаны с хронотипом — врождённой особенностью организма.

Однако важную роль играют и циркадные ритмы — внутренние биологические часы, регулирующие активность человека в течение суток. Учёные изучили связь между хронотипом и этими ритмами, используя данные масштабной программы Национального института здравоохранения США. Участники исследования носили специальные устройства, фиксирующие физиологические показатели, а также регулярно сдавали анализы.

Анализ показал: у людей с вечерним типом активности и привычкой поздно вставать чаще развиваются метаболические нарушения. Это, в свою очередь, повышает риск диабета, а также заболеваний сердца и сосудов. В общей сложности исследователи выявили десятки значимых взаимосвязей между режимом дня и состоянием здоровья.

В то же время специалисты подчёркивают: циркадные ритмы можно корректировать. Даже небольшое смещение режима — например, более раннее пробуждение или утренние физические нагрузки — уже оказывает положительный эффект.

«Мы призываем людей попробовать изменить свой режим, исходя из полученных данных. Гарантий нет, но если есть возможность начинать день раньше, это может пойти на пользу», — отметил один из авторов исследования Келли Чан.

Таким образом, даже для «сов» постепенный переход к более раннему началу дня может стать важным шагом к улучшению здоровья и самочувствия.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео