Учёные снова подтвердили: режим дня напрямую влияет на здоровье и общее самочувствие. Привычка рано просыпаться может стать одним из ключевых факторов, помогающих снизить риск хронических заболеваний и повысить продуктивность.

Исследователи из Университета Питтсбурга отмечают, что люди, которые стабильно встают рано и ложатся спать до полуночи, не только лучше высыпаются, но и чувствуют себя более энергичными в течение дня. Кроме того, их организм менее подвержен развитию серьёзных заболеваний.

При этом не всем легко даётся ранний подъём. «Совы» традиционно активны во второй половине дня и предпочитают поздние часы для работы и отдыха, тогда как «жаворонки» естественно ориентированы на ранний ритм жизни. Эти различия связаны с хронотипом — врождённой особенностью организма.

Однако важную роль играют и циркадные ритмы — внутренние биологические часы, регулирующие активность человека в течение суток. Учёные изучили связь между хронотипом и этими ритмами, используя данные масштабной программы Национального института здравоохранения США. Участники исследования носили специальные устройства, фиксирующие физиологические показатели, а также регулярно сдавали анализы.

Анализ показал: у людей с вечерним типом активности и привычкой поздно вставать чаще развиваются метаболические нарушения. Это, в свою очередь, повышает риск диабета, а также заболеваний сердца и сосудов. В общей сложности исследователи выявили десятки значимых взаимосвязей между режимом дня и состоянием здоровья.

В то же время специалисты подчёркивают: циркадные ритмы можно корректировать. Даже небольшое смещение режима — например, более раннее пробуждение или утренние физические нагрузки — уже оказывает положительный эффект.

«Мы призываем людей попробовать изменить свой режим, исходя из полученных данных. Гарантий нет, но если есть возможность начинать день раньше, это может пойти на пользу», — отметил один из авторов исследования Келли Чан.

Таким образом, даже для «сов» постепенный переход к более раннему началу дня может стать важным шагом к улучшению здоровья и самочувствия.