Белое платье и ещё 4 хита: какие модели станут главными этой весной

Люблю!
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белое платье и ещё 4 хита: какие модели станут главными этой весной

С приходом тёплого сезона дизайнеры и стилисты вновь делают ставку на женственные силуэты и лёгкие ткани. В центре внимания — платья, которые сочетают комфорт, многослойность и актуальные детали кроя. Эксперты выделяют несколько ключевых моделей, способных стать основой весеннего гардероба.

Платье-комбинация с обновлённым дизайном

Классическая комбинация остаётся актуальной, но в 2026 году её заметно переосмыслили. Модели усложняются за счёт асимметрии, кружевных вставок и нестандартного подола, благодаря чему минимализм выглядит более выразительно. Такие платья легко адаптируются под разные ситуации: днём их носят с рубашками или трикотажем, а вечером — с жакетами и лаконичной обувью.

Платья с заниженной талией

Возвращение силуэта с низкой линией талии — ещё один заметный тренд сезона. Он формирует более расслабленный образ и отсылает к эстетике 2000-х, но в современной интерпретации выглядит более сдержанно и универсально.

Романтичные модели с лёгкими тканями

Весна традиционно ассоциируется с воздушными материалами. В тренде — полупрозрачные ткани, мягкие драпировки и струящиеся силуэты. Такие решения делают образ визуально легче и подчёркивают динамику движения.

Платья с декоративными деталями

Важную роль играют детали: кружево, многослойность, фактурные вставки. Они позволяют даже базовым моделям выглядеть более сложными и актуальными. Декоративные элементы становятся главным акцентом образа без необходимости в дополнительных аксессуарах.

Белое платье как символ сезона

Отдельное место занимает белое платье, которое в этом сезоне рассматривается как универсальный и символичный элемент гардероба. Дизайнеры активно используют разные оттенки белого и экспериментируют с фактурами, создавая как минималистичные, так и более сложные образы.

...Весенние тренды 2026 года демонстрируют стремление к балансу между простотой и выразительностью. Актуальные платья — это сочетание лёгкости, продуманного кроя и деталей, которые позволяют адаптировать один и тот же предмет гардероба под разные ситуации — от повседневных до вечерних выходов.

#мода #дизайн #весна #стиль
