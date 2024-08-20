В этом году к Земессардзе присоединились более 700 человек

В этом году в Земессардзе вступило более 700 человек, сообщил командующий Земессардзе Каспар Пуданс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что в настоящее время численность нацгвардейцев, которые состоят в нескольких частях не только в самой Земессардзе, составляет около 10 тысяч человек.

Это число остается постоянным уже довольно давно, но это не означает, что в состав Земессардзе не поступают новые земессарги. В этом году к ним присоединились уже более 700 человек, добавил он.

Земессардзе — крупнейшая и наиболее территориально представленная структура Национальных Вооружённых Сил.

Это основной инструмент участия общества в защите страны, дающий гражданам Латвии возможность добровольно служить своей стране, заботясь о ее защите.