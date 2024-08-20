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В этом году к Земессардзе присоединились более 700 человек 1

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2024
BB.LV
В этом году к Земессардзе присоединились более 700 человек
ФОТО: LETA

В этом году в Земессардзе вступило более 700 человек, сообщил командующий Земессардзе Каспар Пуданс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что в настоящее время численность нацгвардейцев, которые состоят в нескольких частях не только в самой Земессардзе, составляет около 10 тысяч человек.

Это число остается постоянным уже довольно давно, но это не означает, что в состав Земессардзе не поступают новые земессарги. В этом году к ним присоединились уже более 700 человек, добавил он.

Земессардзе — крупнейшая и наиболее территориально представленная структура Национальных Вооружённых Сил.

Это основной инструмент участия общества в защите страны, дающий гражданам Латвии возможность добровольно служить своей стране, заботясь о ее защите.

#земессардзе
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    Очень надеюсь что данные подразделения первыми вступят в военные действия для защиты населения Латвии!

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