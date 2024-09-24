Для того, чтобы компенсировать сокращение поступлений в бюджет из-за изменений налогов на рабочую силу, правительство утвердило предложение о переносе 1 процентного пункта со второго пенсионного уровня на первый в течение трех лет - с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. В дальнейшем на первый и второй уровни будет поступать соответственно 15% и 5% взносов.

По расчетам Минфина, в результате в 2025 году государство получит дополнительно 104 млн евро, в 2026 году - 162 млн евро, в 2027 году - 171 млн евро, в 2028 году - 179 млн евро.

Как отмечает член правления "SEB Life and Pension Baltic" Кристине Ломановска, трехуровневая пенсионная система в Латвии, как и во многих других странах, призвана устранить определенные риски. Первый уровень действует по принципу солидарности поколений - государство использует взносы работающих людей для выплаты пенсий нынешним пенсионерам.

Второй уровень призван снизить демографические риски и риски старения населения, поэтому взносы инвестируются в финансовые рынки и приносят доход, увеличивая капитал вкладчиков, который они смогут использовать по достижении пенсионного возраста. Третий уровень основан на добровольных взносах, за которые можно вернуть уплаченный подоходный налог в пределах установленного государством лимита.

"Когда-то было обязательство перечислять 10% на первый (государственный) пенсионный уровень и 10% на второй, но этого не произошло, так как до 2012 года было 2%, с 2014 года - 4%, с 2015 года - 5%, с 2016 года - 6%, а с 2025 года вновь сделан шаг назад к 5%", - говорит Ломановска.

Она обращает внимание на то, что к 2040 году количество пенсионеров на 1000 человек трудоспособного возраста станет критическим, потому что в это время на рынок труда должны будут выйти те, кто родился в 2020-2022 годах, когда рождаемость в Латвии была низкой. Это означает, что система солидарности поколений будет испытывать проблемы - работников будет меньше, а пенсионеров - больше.

Dienas Bizness