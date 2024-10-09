В Латвии в больницу попадают травмированные подростки, отключающие cебе мозг по инструкции TikTok

Врачи бьют тревогу: подростки повторяют то, что видят в Интернете, и намеренно пытаются потерять сознание.

TV Kurzeme cообщает, что врачи Лиепайской региональной больницы бьют тревогу. В медицинское учреждение стали обращаться травмированные дети, пытавшиеся повторить экстремальные вызовы и трюки, увиденные в социальных сетях.

На этой неделе в больницу попали двое подростков 10 и 13 лет, которые получили травмы головы в результате падения после доведения себя до потери сознания.

«Похоже, в Интернете появился еще один квест для молодых людей, в котором они пытаются потерять сознание, чтобы насладиться эффектом. Мы пришли к выводу, что это происходит при очень форсированном дыхании, которое сначала увеличивает подачу кислорода в мозг, но тогда, наоборот, сосуды сужаются и мозг остается без кислорода — возникает гипоксия», — пояснила TV Kurzeme врач-педиатр Солвита Егоренко.

Педиатр Инга Звирбуле выразила обеспокоенность тем, что это произошло в двух разных школах, значит эта информация распространяется среди детей. «Они друг другу показывают, смотрят видео, оба пациента это делали не в первый раз, они делали это неоднократно. На вопрос, с какой целью все это — примерно четыре-пять секунд легкого опьянения», — сказала доктор.

Последствия такой кратковременной эйфории могут быть очень опасными.

«У них очень выраженная клиника: сильные головные боли, очень сильная рвота и дезориентация в помещении. Они не понимают, что делают. Им приходится делать компьютерную томографию, анализы, чтобы сделать вывод о том, что произошло. Трудно сказать, какие будут последствия, потому что там мозг некоторое время пережил кислородное голодание плюс травма головы при падении, могут развиться посттравматические головные боли, эпилепсия», — отметила Солвита Егоренко.