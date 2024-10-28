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Придется содержать в два раза больше пенсионеров... 9

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Придется содержать в два раза больше пенсионеров...

Мрачные прогнозы эксперта.

Сегодня в прямом эфире ТВ-3 эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис предупредил о последствиях крайне негативной демографической ситуации в Латвии. Поскольку в Латвии в этом году родилось всего чуть более 13 тысяч человек, то когда они, через 25 лет, выйдут на рынок труда, им придется содержать в два раза больше пенсионеров. Ведь к этому моменту на пенсию выйдут те 28 тысяч латвийцев, которым сегодня исполнилось 40 лет. Эксперт предупредил: с каждым годом ситуация на рынке труда будет все более напряженной - работников будет все меньше, при этом, с учетом продолжительности жизни, все больше будет людей преклонного (неработоспособного) возраста, что увеличит нагрузку на социальный бюджет и на работающих латвийцев.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
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7

Комментарии (9)

  • MT
    Michael T.
    29-го октября

    Повторю для тупых и недальновидных убогих слуг народа...Каждый следующий приход власти, должен улутшать то, что было еще до вас, чтобы было лутше и лутше...но, вы тупые цбогие, у нас с каждым годом пропорционально все наоборот, все хуже и хуже...жрите, тольке непадавитесь

    71
    1
  • MT
    Michael T.
    29-го октября

    Повторю для тупых и недальновидных убогих слуг народа...Каждый следующий приход власти, должен улутшать то, что было еще до вас, чтобы было лутше и лутше...но, вы тупые цбогие, у нас с каждым годом пропорционально все наоборот, все хуже и хуже...жрите, тольке непадавитесь

    46
    4
  • MT
    Michael T.
    29-го октября

    Parex, G7 kredit, airBaltic,RaiBaltic, Dienvidu tilts, что еще там, а да переход курс с лата на евро, пенсионый льготы дармоеды в погонах, что еще демография/ налоги/ льготы...вы за 30 лет уебАны все сгубили, со своим высшим образованием со своими советами и так далее, когда слуга народа получает тыщщи, а народ крошки...Когда вы там нажретесь??? свет,газ, вода, канализация, отопление , вывощ мусора , цены в магазинах...да вы там охуели...медицина, образование....вам все мало, реформаторы...жми газ в пол, уверенно идем

    94
    6
  • MT
    Michael T.
    29-го октября

    Parex, G7 kredit, airBaltic,RaiBaltic, Dienvidu tilts, что еще там, а да переход курс с лата на евро, пенсионый льготы дармоеды в погонах, что еще демография/ налоги/ льготы...вы за 30 лет уебАны все сгубили, со своим высшим образованием со своими советами и так далее, когда слуга народа получает тыщщи, а народ крошки...Когда вы там нажретесь??? свет,газ, вода, канализация, отопление , вывощ мусора , цены в магазинах...да вы там охуели...медицина, образование....вам все мало, реформаторы...жми газ в пол, уверенно идем

    57
    2
  • AN
    Andrejs Norven
    29-го октября

    Созывайте работяг из других стран

    6
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Andrejs Norven
    29-го октября

    Вейдемане тогда в психушку придётся отвезти. Их чёрные лапища она не пережевёт в здравом уме. Другие "работяги" сюда вряд ли будут ломится.

    9
    0
  • Д
    Дед
    28-го октября

    Так как наши люди по вине Европы, работают в других странах ЕС, эти страны ЕС должны содержать наших пенсионеров. Вот этим и должна заниматься Браже, а не Россию хаить, от этого у гос-ва денег больше не будет.

    102
    5
  • Д
    Дед
    28-го октября

    Так как наши люди по вине Европы, работают в других странах ЕС, эти страны ЕС должны содержать наших пенсионеров. Вот этим и должна заниматься Браже, а не Россию хаить, от этого у гос-ва денег больше не будет.

    66
    6
  • Гений Разума
    Гений Разума
    28-го октября

    Хоть кто то сможет на эти крохи прожить?

    74
    2
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