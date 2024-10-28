Сегодня в прямом эфире ТВ-3 эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис предупредил о последствиях крайне негативной демографической ситуации в Латвии. Поскольку в Латвии в этом году родилось всего чуть более 13 тысяч человек, то когда они, через 25 лет, выйдут на рынок труда, им придется содержать в два раза больше пенсионеров. Ведь к этому моменту на пенсию выйдут те 28 тысяч латвийцев, которым сегодня исполнилось 40 лет. Эксперт предупредил: с каждым годом ситуация на рынке труда будет все более напряженной - работников будет все меньше, при этом, с учетом продолжительности жизни, все больше будет людей преклонного (неработоспособного) возраста, что увеличит нагрузку на социальный бюджет и на работающих латвийцев.