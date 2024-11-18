Богатство страны измеряется не только природными ресурсами, историей, успешной экономической составляющей. Настоящие богатство страны – люди. В прошлом Латвии немало таких людей, которые своими заслугами прославились на весь мир.

Арвидс Блументалс, 1925–2006 (Крокодил Гарри)

Мало кто знает, что прототипом главного героя в фильме «Крокодил Данди» стал реальный человек. Точное его имя никто никогда не называл, но один из самых вероятных вариантов – Арвидс Блументалс (или просто Гарри), выходец из Латвии.

Арвидс родился в Дундаге в 1925 году, во время Второй мировой оказался на Восточном фронте, выжил и эмигрировал в Австралию. Казалось, война должна была надолго заглушить в нем любое стремление к риску, но у Арвидса все получилось наоборот: он посвятил себя ловле крокодилов. Говорят, за свою жизнь он одолел больше 40 тысяч этих животных.

Уйдя на покой, Арвидс поселился в Кубер Педи – подземном городке-прииске на юге Австралии, в то время считавшимся мировой столицей опалов. Подземное гнездо Гарри – невероятно кинематографичная пещера, куда после его смерти стали стекаться толпы туристов. В Дундаге Блументалсу стоит монумент, на котором так и написано: «Памяти сильного человека».

Жанис Липке, 1900–1987 («Спасший одного спасает весь мир»)

Настоящее имя Жаниса Липке – Янис, но сам он предпочитал, чтобы его называли именно Жанисом.

До войны Жанис был простым портовым рабочим, а в 1941 году, во время оккупации, устроился грузчиком на склады эскадрилий. Устроился он туда неслучайно – в его голове уже созрел план по спасению евреев.

Работа Жаниса подразумевала сопровождение групп еврейских рабочих от ворот гетто до складов, где они трудились. Так, за время войны Жанису Липке удалось спасти 44 еврея: он скрывал людей там, где только мог – в выкопанной под сараем его собственного участка яме, на фермах своих друзей в окрестностях Добеле, в арендованном им хуторе и рижских гаражах.

После он всегда говорил, что не сделал ничего сверхъестественного – просто выполнил прямую обязанность любого человека.

В 1966 году Жанис и его супруга Йоанна были удостоены звания «Праведник народов мира», а в Риге, на Кипсале, работает музей-мемориал.

Михаил Эйзенштейн, 1867–1920 (латвийский Гауди)

Михаил Эйзенштейн (отец Сергея Эйзенштейна, столь значимой для кинематографа фигуры) хоть и не родился в Латвии, но очень многое здесь создал.

Эйзенштейн приехал в Ригу из Санкт-Петербурга – и тут же зарекомендовал себя как талантливый архитектор. Время его работы совпало с расцветом модерна (в Латвии более известного как югендстиль) – стиля, соединяющего функциональность и роскошь.

На улице Алберта в Риге все дома с четными номерами построены именно по проектам Эйзенштейна. Окна и двери в виде замочных скважин, лебеди с распростертыми крыльями, совы над входами, львы у входа – символизм и прекрасное украшательство.

Благодаря Эйзенштейну Рига до сих пор считается одной из главных европейских столиц югендстиля, привлекая туристов со всего мира. Но не все и не всегда восхищались работами мастера: многие считали, что в его проектах слишком много украшений и излишеств, доходящих до вульгарности. Критики оказались неправы.

Михаил Таль, 1936–1992 (Шахматный гений)

Может показаться, что Михаил Таль родился с шахматной доской в руках. Но это, конечно, не так: у Таля – 5 лет высшего образования Латвийского университета по направлению «Русский язык и литература».

Однако 48 лет из 55 прожитых он действительно держал в руках шахматы. В 19 лет Таль стал чемпионом СССР, а уже в 23 – чемпионом мира (на тот момент самым молодым шахматистом, удостоившимся этого звания).

Всему миру Таль запомнился не просто как выдающийся игрок, а как самый «виртуозный» шахматист, почти что музыкант в этой точной игре. Он говорил: «Для многих моих коллег красота игры кроется в торжестве логики. Замечательная партия – как классическое здание с идеальными пропорциями. Я тоже зачастую добивался своей цели с помощью здравого смысла, но в шахматах я по-прежнему ценю торжество иррациональности, нелогичности, абсурда». Это тот случай, когда красота логики отступает перед эффектом парадокса. И парадоксом здесь был сам Таль.

Исайя Берлин, 1909–1997 (Философ свободы)

Выдающийся английский философ сэр Исайя Берлин появился на свет в Риге в 1909 году в состоятельной еврейской семье лесоторговцев. Его дом на улице Алберта сейчас украшает мемориальная доска: имя философа выбито на трех языках – латышском, английском, иврите. Во время Первой мировой, когда немецкий фронт вплотную приблизился к Риге, семья Берлина переехала в Петроград, затем, не приняв большевистской революции, бежала в Лондон.

В Британии большая часть жизни Исайи Берлина была связана с Оксфордским университетом: он был преподавателем, президентом одного из колледжей, затем стал президентом Британской академии. Эссе Берлина «Две концепции свободы» и идея плюрализма ценностей оказали большое влияние на философию XX века.

В середине XX века Исайя Берлин служил английским дипломатом в СССР и оставил книгу воспоминаний о встречах с советской интеллигенцией в 1945 и 1956 году.

В Ленинграде Берлин встретился с Анной Ахматовой: вместе они провели ночь, проговорив до утра. Эта встреча затем обросла множеством домыслов, Ахматовой и Берлину приписывали роман.

Марк Ротко, 1903–1970 (Художник эмоций)

Американский художник Марк Ротко – одно из самых громких имен в истории искусства XX века, связанное с Латвией. Маркус Роткович родился в Даугавпилсе (Двинске) в сентябре 1903 года в еврейской семье, где говорили и на идиш, и на русском.

В десятилетнем возрасте выехал с родителями в Америку (семья опасалась погромов), в Нью-Йорке поступил в «Новую школу дизайна», увлекся абстракционизмом, стал воспринимать искусство как инструмент эмоционального и религиозного самовыражения.

Классик популярного в середине XX века направления «абстрактный экспрессионизм» к своему искусству относился очень серьезно. Картины для него были больше чем просто картины, он наделял их сакральным, даже мистическим значением.

И мечтал о том, чтобы зрители могли полностью погрузиться в пространство его полотен, чтобы они воспринимались как воплощение чистых, беспримесных эмоций на холсте.

В 2013 году на родине художника в Даугавпилсе был открыт Арт-центр Марка Ротко. Его картина «№ 6 (Фиолетовый, зеленый и красный)», проданная в 2014 году за 140 миллионов евро, является одной из самых дорогих картин в истории.

Абрам (Абрахам) Кунце, XVIII век (Травник-фармацевт)

Экспериментируя с традиционными рецептурами целебных травяных настоев, рижский фармацевт Кунце создал спиртной напиток, который впоследствии прославил его родной город.

Рижский чёрный бальзам обязан своим происхождением аптечным практикам XVI века. В его состав входят 25 ингредиентов: различные травы, цветы, почки деревьев, соки, коренья, масла и ягоды, выдержанные в дубовых бочках.

Бальзам продается в характерных керамических бутылях темно-коричневого цвета, он помогает при простуде и проблемах с пищеварением.

А рецепт черного бальзама по-прежнему остается секретом, известным только его эксклюзивному производителю.

Джэйкоб Дэйвис, 1831–1908 (Родоначальник джинсов)

Мало кто сейчас помнит, что всемирно известные джинсы «ливайсы» первым сшил рижанин Яков Йофис, который родился в 1831 году в Риге в еврейской семье. В 1854 году эмигрировал в Нью-Йорк, затем жил в Сан-Франциско и в Канаде, занимаясь различными видами бизнеса. В 1869 году Яков открыл портняжную мастерскую в Рино, штат Невада, и стал зваться Джэйкобом Дэйвисом.

В 1872 году придумал способ крепления карманов на брюках медными заклепками, благодаря чему карманы не отрывались. Брюки с заклепками понравились его клиентам, и бизнесмен решил запатентовать эту идею. Собрать 68 долларов на патент Дэвис, правда, не смог и обратился к своему поставщику, Леви Страуссу. 20 мая 1873 года Страусс и Дэвис получили патент на применение металлических заклепок на одежде.

Мать Мария, 1891–1945 (Французская святая)

Мать Мария (урожденная Елизавета Пиленко) появилась на свет в 1891 году в семье рижского юриста. Дом на углу улиц Элизабетес и Пулквежа Бриежа, где она провела детство, сейчас отмечен мемориальной доской.

Юность будущей христианской подвижницы, проведенная в Петербурге, была бурной: она писала стихи, вела богемный образ жизни, общалась с поэтами – Гумилевым, Ахматовой, Мандельштамом, Блоком.

После Февральской революции вступила в партию эсеров, успела побывать главой города Анапы, но после разгрома белого движения вместе с семьей эмигрировала из России, сменив несколько стран и осев в Париже.

В конце 20-х годов после смерти младшей дочери от менингита Елизавета обратилась к религии и приняла монашеский постриг. Во время нацистской оккупации Парижа дом монахини Марии на улице Лурмель стал одним из штабов французского Сопротивления, убежищем для евреев и беглых военнопленных.

Когда начались массовые аресты евреев, монахине удалось спасти от гибели несколько еврейских детей. Она выдавала евреям фиктивные свидетельства о крещении, что иногда спасало им жизнь.

Мать Мария погибла в концлагере Равенсбрюка 31 марта 1945 года, за неделю до освобождения лагеря Красной армией. Во Франции Мать Мария причислена к лику святых.

Вильгельм Оствальд, 1853–1932 (Основатель физической химии)

Вильгельм Оствальд, родившийся в городе Риге, был выдающимся химиком, профессором Рижского политехнического и Лейпцигского университетов и пионером в области электрохимии. Он открыл «закон разбавления» (теория электролитической диссоциации), который впоследствии был назван его именем.

Писательский дар и организационные способности Оствальда позволили ему завоевать репутацию одного из основателей физической химии. В 1909 году Вильгельм Оствальд получил Нобелевскую премию по химии.