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«Над этим работают 30 латышей, которые не знают, как думают русские» - Кажока о проблеме интеграции 5

Наша Латвия
Дата публикации: 01.12.2024
BB.LV
«Над этим работают 30 латышей, которые не знают, как думают русские» - Кажока о проблеме интеграции

Политолог, исследователь и директор центра «PROVIDUS» Ивета Кажока выразила мнение на тему, почему в Латвии наблюдаются известные проблемы в вопросе интеграции представителей нацменьшинств.

«Есть одна вещь, которую я впервые заметила где-то год назад. Я действительно раньше этого не замечала. Интеграция. Все знают, что это проблема – как сосуществовать латышам и русским. И есть много разных способов, как этот вопрос решают.

Есть один совет по интеграции, примерно 30 человек. И в каком-то Zoom-совещании я неожиданно стала смотреть на имена и фамилии этих людей. И я готова класть голову на отсечение…Это безумие…В том смысле, что все они латыши. В связи с этим то, как думает типичный русский Латвии или украинец, или белорус, никто из них не знает.

Но мы все там собираемся и думаем, как нам сплотить общество. А потом мы удивляемся тому, что на эти мероприятия, которые проводят для интеграции, приходят только латыши, обычно живущие где-то тут в Риге, обычно они учились в одних и тех же университетах и сами чувствует себя очень сплоченными, а результата от такой политики нет. И это большая проблема, которую надо решить», - поделилась мнением Кажока.

Запись слов Кажоки была опубликована в социальных сетях, где с мнением согласились не все.

«Латышам не нужно никого интегрировать, тем более русских. Те, кто хочет жить в Латвии и быть лояльными Латвии, интегрируются сами. Все эти интеграционные курсы во главе с Кажоками следует ликвидировать, а деньги вложить в оборону страны, в том числе в реализацию депортаций ватников», - указал один из пользователей.

«Как объединить общество, интегрировать - надо стимулировать написание отдельной Конституции для русских, отдельной для белорусов и т.д. по алфавиту. Вот так, наверно, думает Кажока...Искусственной интеграции не существует, она реализуется естественно и только тогда, когда количество иммигрантов не превышает красных линий по отношению к основному населению», - указал другой.

«Никогда не было проблемой жить с русскими, белорусами, украинцами в виде соседей, коллег, просто людей. Люди как люди. Единственные, кто этого хочет, — это наши дружественные политики и госслужащие, которые хотят, чтобы мы смотрели и обвиняли друг друга, а не беспокоились о том, почему у них такие толстые кошельки», - отметил третий.

#латышский язык #интеграция
38
1

Комментарии (5)

  • А
    Андрей
    2-го декабря

    "я впервые заметила где-то год назад. Я действительно раньше этого не замечала" Как говорится: "Labrīt!"
    А ещё шутят, что эстонцы тормознутые..... Спрашивается кто затевал "интеграцию" и зачем? Дело даже не в том, что тут русские обиделись или т.п. Тут даже с точки зрения процесса - что-бы что-то, кого-то интегрировать, надо понять как это/кто-то работает/думает. То, что этим никто не озаботился столько лет, говорит об одном или неских из следующих пунтов: а) изначально задумывалось как поток денег для распила б) интеграция - это обоюдный процесс. а тут изначально под словом "интеграция" думали ассимилировать в) ну и опыт таких попыток или даже елементарно психологов почитали бы. Если кого-то, кого требуется подчинить общим правилам, традициям значительно мало, что эффект поглощения большинством - может сработать. Но если количество "ассимилируемых" больше некоторого порогового значения, то дополнительное давление лишь вызывает активное сопротивление. Уровень порогового значения зависит от многих факторов. Но 1/3 населения - это однозначно выше. Поэтому ассимиляция была однозначно обречена на провал. Возникает вопрос - зачем затевали? Кому выгодно? Дилетанты или Диверсанты? Есть мнение, что Прибалтику хотят сделать одной из горячих точек на планете, чтобы создать проблемы РФ. Или Европе. А пока будут проходить разборки, что и местные ресурсы дешевле, и бизнес и инвестиции утекают за моря и окены. Есть такое мнение.

    13
    0
  • JB
    Janis Berzin
    2-го декабря

    "я впервые заметила где-то год назад. Я действительно раньше этого не замечала" - большинство латышей не замечает. Одним это выгодно: большие зарплаты в советах по интеграции, ЦГЯ и прочих репрессивных структурах, другие заражены нацистской идеологией, считая что они будут жить лучше, угнетая русскоязычных.

    30
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го декабря

    А вот и новое слово: " антилатышка". Похоже что произвести что-то положительное латыши не способны в принципе. Это очень печально.

    31
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го декабря

    А вот и новое слово: " антилатышка". Похож

    8
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го декабря

    Русские, на территории Латвии, проживали ещё до того как было разрешено использовать латышский язык в пространстве. И как было сказано ранее: "Пушкин вечен, а вы временно".

    35
    2
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