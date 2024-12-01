«Над этим работают 30 латышей, которые не знают, как думают русские» - Кажока о проблеме интеграции

«Есть одна вещь, которую я впервые заметила где-то год назад. Я действительно раньше этого не замечала. Интеграция. Все знают, что это проблема – как сосуществовать латышам и русским. И есть много разных способов, как этот вопрос решают.

Есть один совет по интеграции, примерно 30 человек. И в каком-то Zoom-совещании я неожиданно стала смотреть на имена и фамилии этих людей. И я готова класть голову на отсечение…Это безумие…В том смысле, что все они латыши. В связи с этим то, как думает типичный русский Латвии или украинец, или белорус, никто из них не знает.

Но мы все там собираемся и думаем, как нам сплотить общество. А потом мы удивляемся тому, что на эти мероприятия, которые проводят для интеграции, приходят только латыши, обычно живущие где-то тут в Риге, обычно они учились в одних и тех же университетах и сами чувствует себя очень сплоченными, а результата от такой политики нет. И это большая проблема, которую надо решить», - поделилась мнением Кажока.

Kažokai atkal latvieši vainīgi.

Īsta antilatviste.pic.twitter.com/KCBJPRIWzh — Nepareizais Emuārs (@n_karklinz) December 1, 2024

Запись слов Кажоки была опубликована в социальных сетях, где с мнением согласились не все.

«Латышам не нужно никого интегрировать, тем более русских. Те, кто хочет жить в Латвии и быть лояльными Латвии, интегрируются сами. Все эти интеграционные курсы во главе с Кажоками следует ликвидировать, а деньги вложить в оборону страны, в том числе в реализацию депортаций ватников», - указал один из пользователей.

«Как объединить общество, интегрировать - надо стимулировать написание отдельной Конституции для русских, отдельной для белорусов и т.д. по алфавиту. Вот так, наверно, думает Кажока...Искусственной интеграции не существует, она реализуется естественно и только тогда, когда количество иммигрантов не превышает красных линий по отношению к основному населению», - указал другой.

«Никогда не было проблемой жить с русскими, белорусами, украинцами в виде соседей, коллег, просто людей. Люди как люди. Единственные, кто этого хочет, — это наши дружественные политики и госслужащие, которые хотят, чтобы мы смотрели и обвиняли друг друга, а не беспокоились о том, почему у них такие толстые кошельки», - отметил третий.