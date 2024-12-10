Страну замучила зараза: в Латвии быстро распространяется опасное заболевание

Covid–19 и грипп пока под контролем, но свято место пусто не бывает. В стране сейчас бушует микоплазменная пневмония.

Больных много

В ноябре в Рижской восточной клинической университетской больнице лечились 65 пациентов с пневмонией, вызванной бактериями микоплазмы. В настоящее время в больнице проходят лечение четыре пациента с микоплазменной пневмонией.

В Центре туберкулеза и легочных болезней лечились 57 пациентов, двое из которых имели тяжелую форму заболевания, в Латвийском центре инфектологии — пять пациентов, двое с тяжелой формой, а в больнице Гайльэзерс — три пациента.

В первую неделю, с 1 по 5 декабря, в стационарах Восточной больницы лечился 21 пациент с микоплазменной пневмонией. В Центре туберкулеза и легочных болезней лечились 19 пациентов, в больницах "Гайльэзерс" и "Бикерниеки" — по одному пациенту.

С начала этого года по 30 ноября в стационарах Восточной больницы лечились 230 пациентов с микоплазменной пневмонией.

Что за гадость такая?

Микоплазменная пневмония — не новая болезнь, она хорошо знакома врачам. Это частое заболевание, его вспышки происходят каждые 4–7 лет. Mycoplasma pneumoniae — это очень маленькая бактерия, у которой нет клеточной стенки, из–за чего она устойчива ко многим антибиотикам.

Симптомы болезни похожи на признаки обычного ОРВИ: кашель, насморк, повышенная температура. В большинстве случаев все проходит самостоятельно, без специфического лечения. Отличительной чертой этой инфекции может быть интенсивный и продолжительный кашель. В некоторых случаях он может длиться несколько месяцев.

Иногда Mycoplasma pneumoniae может вызывать так называемую ходячую пневмонию. Она переносится на ногах, а из симптомов есть только длительный кашель.

Прививаться не хотят

Тем временем специалисты указывают на другую проблему. Вспышка Covid–19 еще впереди, но люди не хотят от коронавируса прививаться.

В Латвию поставлено 9,7 млн доз вакцин против инфекции Covid–19, но из них израсходована лишь треть. Остальное утилизировано или пожертвовано другим странам. При этом Covid–19 продолжает уносить жизни людей, а группы риска, которым рекомендовано вакцинироваться раз в сезон, делают это вяло — в этом году прививку сделали 5% целевой группы.

"Мне кажется, что нет на свете людей, у которых не было бы ни одного антитела, которые бы не столкнулись с этим вирусом, и поэтому вопрос о вакцинации мы акцентируем на группах риска. Мы не говорим так же, как в свое время: что всем надо бежать прививаться, и чем быстрее, тем лучше. Сейчас это уже не так, и теперь прививаться нужно группам риска", — говорит главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, профессор Людмила Виксна.

Однако группы риска вакцинироваться не спешат. От антиковидной прививки отказываются даже те, кто уже дошел до кабинета врача, чтобы получить вакцину против гриппа. Обе вакцины можно делать одновременно.

В Латвии от Covid–19 в 2023 году умерло в пять раз больше людей, чем от гриппа. Но пропорция вакцинации противоположна. Из основной группы риска — в возрасте старше 65 лет — в этом году против гриппа вакцинировались 72 тысячи человек, а против ковида в той же возрастной группе — неполные 12 тысяч.

В прошлом году возможностью сделать прививку против ковида воспользовались 5% пожилых людей. В Евросоюзе в среднем — 14% людей в возрасте, то есть в три раза больше.