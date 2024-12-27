С 1 января 2025 года в бесплатном наземном телеэфире не будет транслироваться не только программа TV24, но и TV4, который принял решение отказаться от бесплатного вещания, чтобы работу канала и его материнской компании не затруднял статус телекомпании. компания, важна для национальной безопасности, пишет ЛЕТА.

Как сообщили агентству LETA представители ГАО "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC / Латвийский государственный центр радио и телевидения), вместо прежних шести будут распространяться только четыре телеканала - LTV1 и LTV7, "ReTV" и программа Украинского телевидения РАДА.

Председатель Национального совета электронных медиа (NEPLP) Ивар Аболиньш заявил, что TV24 и TV4 решили больше не выходить в бесплатное вещание, поэтому с 1 января эти программы там больше не будут транслироваться.

Аболиньш обещает, что "NEPLP будет искать возможности и в следующем году предложение программ, вероятно, расширится". NEPLP планирует повторно объявить тендер на поддержку участия в бесплатном вещании.

В сентябре 2024 года NEPLP сообщил, что после оценки поданных предложений в конкурсе на три вакантных места в бесплатном наземном вещании победителями были признаны ООО "Re Media" с телеканалом "ReTV" и ООО "4.vara" с телеканалом TV4, заявок на третье бесплатное место не поступало. Теперь видно, что TV4, выигравший конкурс, тоже предпочел не продлевать контракт.

В совете пояснили, что NEPLP переведет выделенные ему бюджетные средства, предназначенные для финансирования бесплатного наземного вещания, Латвийскому государственному центру радио и телевидения. Общая сумма затрат на первую сеть бесплатного наземного вещания остается неизменной, поскольку не зависит от количества телепрограмм в бесплатном наземном вещании, сообщает NEPLP.

Как пояснил агентству LETA член правления TV4 Кристап Залитис, телевидение хотело остаться в бесплатном вещании, но пребывание в общенациональном вещании все еще является бременем для компании, поскольку придает ей статус компании, важной для национальной безопасности.

«Этот статус является бременем для группы компаний в целом. Мы в Латвии — ООО «4.vara», но у нас гораздо более крупная материнская компания, поэтому любая сделка с ООО «4.vara» — создателем TV4 — должно быть одобрено правительством Латвии», — пояснил Залитис.

Залитис подчеркнул, что TV4 продолжит свою работу, канал договорился с кабельными операторами и будет доступен, но в меньшем охвате.

Ранее Клавс Калниньш, директор созданного АО "TV Latvija" телеканала TV24, пояснил, что TV24 продолжит вещание в следующем году, но откажется от бесплатного эфира, вместо этого сотрудничая с операторами кабельного телевидения и усиливая доступность контента на цифровых платформах.

Как представил Калниньш, динамика медиаиндустрии быстро меняется, и, глядя на будущие перспективы, становится ясно, что канал больше не сможет полагаться только на доходы от рекламы, которые сегодня перетекают на глобальные цифровые платформы.

Председатель правления LVRTC Гирт Озолс утверждает, что исключение программ TV4 и TV24 из бесплатного вещания произойдет именно в Новый год, когда во многих домохозяйствах просмотр праздничных телепрограмм является частью традиции встречи праздника. В связи с этим Озолс призывает жителей не беспокоиться о том, что в эфире больше нет двух телеканалов, и не связывать это с техническими проблемами или кибератаками.

После отключения программ зрители бесплатного эфира увидят сообщение, что телеканалы TV24 и TV4 больше не транслируются.

При этом программы TV24 и TV4 будут видны зрителям платного эфирного ТВ-вещания после перенастройки ресивера или декодера.

Уже сообщалось, что оборот LVRTC в 2023 году составил 25,788 млн евро, что на 2,3% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла в 2,9 раза и составила 16,314 млн евро.

LVRTC — основной оператор наземной сети радио- и телепрограмм в стране. LVRTC управляет частями государственного оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT).

"4.vara", по данным "Firmas.lv", зарегистрирована в 2007 году, а уставный капитал компании составляет 2843 евро. В 2023 году компания отработала с оборотом 5,267 млн евро и прибылью 272 144 евро.

Единственным владельцем компании «4.varas» является шведская «Silver Spring Media».

"TV Latvija" завершила 2023 год с оборотом 790 850 евро и убытком в 182 606 евро, согласно данным "Firmas.lv". Компания зарегистрирована в 2007 году, ее уставный капитал составляет 800 004 евро. Истинными бенефициарами компании являются Калниньш и Рудольф Экис.