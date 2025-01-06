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Латвийский мультфильм про кота получил «Золотой глобус» (список всех победителей) 1

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2025
BB.LV
ФОТО: скриншот видео

В воскресенье на церемонии вручения наград «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз (США) латвийский режиссер Гинт Зилбалодис был удостоен награды за лучший анимационный фильм за свою картину «Поток» (Straume / Flow), пишет LETA со ссылкой на PEOPLE.

В этой категории на награду претендовали еще пять фильмов: «Головоломка 2» (Inside Out 2), «Моана 2» (Moana 2), «Мемуары улитки» (Memoir of a Snail), «Уоллес и Громит: Месть пернатых» (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и «Дикий робот» (The Wild Robot).

Анимационный фильм «Поток» — это выполненная в технике 3D-анимации история о коте-индивидуалисте, который во время сильного наводнения вынужден покинуть свой дом и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом людьми мире, коту приходится изменить свои привычки и сотрудничать с собакой, капибарой, лемуром и птицей.

В творческую команду фильма «Поток» входят режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинт Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Зальцман, звукорежиссер Гюрваль Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

В начале декабря «Поток» получил премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм».

«Поток» был показан в конкурсной программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» как единственный анимационный фильм, а на фестивале анимационного кино в Анси картина удостоилась четырех наград, включая приз жюри и зрительскую награду. Более того, с осени фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах во многих странах мира.

«Поток» также вошел в список из 15 фильмов, претендующих на номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил всех, кто был вовлечен в создание и распространение фильма, а также подчеркнул, что это первый случай, когда фильм, созданный в Латвии, получил «Золотой глобус». Режиссер отметил, что «Поток» был создан очень небольшой, молодой, но полной страсти командой в месте, где киноиндустрия не особо развита. Он не скрывал, что получение награды имеет огромное значение для творческой команды фильма.

Рано утром в понедельник создателей «Потока» с завоеванием «Золотого глобуса» в социальных сетях поздравили президент Латвии и многие другие.

Победители премии «Золотой глобус» в области кино

  • Лучший драматический фильм — «Бруталист»
  • Лучшая актриса в драматическом фильме — Фернанда Торрес — «Я всё ещё здесь»
  • Лучший актёр в драматическом фильме — Эдриан Броуди — «Бруталист»
  • Лучший мюзикл или комедия — «Эмилия Перес»
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Деми Мур — «Субстанция»
  • Лучший актёр в мюзикле или комедии — Себастиан Стэн — «Другой человек»
  • Лучший анимационный фильм — «Поток»
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес» — Франция
  • Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана — «Эмилия Перес»
  • Лучший актёр второго плана — Киран Калкин — «Настоящая боль»
  • Лучший режиссёр — Брэйди Корбет — «Бруталист»
  • Лучший сценарий — «Конклав» (Питер Строгэн)
  • Лучший оригинальный саундтрек — Трент Резнор и Аттикус Росс — «Претенденты»
  • Лучшая оригинальная песня — El Mal — «Эмилия Перес»
  • Лучшее кинематографическое и кассовое достижение — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Победители премии «Золотой глобус» в области ТВ

  • Лучший драматический телесериал — «Сёгун»
  • Лучшая актриса в драматическом телесериале — Анна Саваи — «Сёгун»
  • Лучший актёр в драматическом телесериале — Хироюки Санада — «Сёгун»
  • Лучший телесериал — мюзикл или комедия — «Хитрости»
  • Лучшая актриса в телесериале — мюзикле или комедии — Джин Смарт — «Хитрости»
  • Лучший актёр в телесериале — мюзикле или комедии — Джереми Аллен Уайт — «Медведь»
  • Лучший телефильм, антология или мини-сериал — «Оленёнок»
  • Лучшая актриса в телефильме, антологии или мини-сериале — Джоди Фостер — «Настоящий детектив: Страна ночи»
  • Лучший актёр в телефильме, антологии или мини-сериале — Колин Фаррелл — «Пингвин»
  • Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг — «Оленёнок»
  • Лучший актёр второго плана — Таданобу Асано — «Сёгун»
#кино #золотой глобус
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Комментарии (1)

  • MI
    Marija Ivanova
    6-го января

    На самом деле отличная мультипликация. Лично для меня было интересно то, что в фильме нет диалогов, все ясно без слов. И надо сказать, что для повернутых в последнее время не латышском языке латышах это что-то совершенно не в духе времени. Как будто намек.

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