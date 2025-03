Your browser does not support the video tag.

В воскресенье на церемонии вручения наград «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз (США) латвийский режиссер Гинт Зилбалодис был удостоен награды за лучший анимационный фильм за свою картину «Поток» (Straume / Flow), пишет LETA со ссылкой на PEOPLE. В этой категории на награду претендовали еще пять фильмов: «Головоломка 2» (Inside Out 2), «Моана 2» (Moana 2), «Мемуары улитки» (Memoir of a Snail), «Уоллес и Громит: Месть пернатых» (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и «Дикий робот» (The Wild Robot). Анимационный фильм «Поток» — это выполненная в технике 3D-анимации история о коте-индивидуалисте, который во время сильного наводнения вынужден покинуть свой дом и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом людьми мире, коту приходится изменить свои привычки и сотрудничать с собакой, капибарой, лемуром и птицей. В творческую команду фильма «Поток» входят режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинт Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Зальцман, звукорежиссер Гюрваль Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис. В начале декабря «Поток» получил премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм». «Поток» был показан в конкурсной программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» как единственный анимационный фильм, а на фестивале анимационного кино в Анси картина удостоилась четырех наград, включая приз жюри и зрительскую награду. Более того, с осени фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах во многих странах мира. «Поток» также вошел в список из 15 фильмов, претендующих на номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Получая награду, Зилбалодис поблагодарил всех, кто был вовлечен в создание и распространение фильма, а также подчеркнул, что это первый случай, когда фильм, созданный в Латвии, получил «Золотой глобус». Режиссер отметил, что «Поток» был создан очень небольшой, молодой, но полной страсти командой в месте, где киноиндустрия не особо развита. Он не скрывал, что получение награды имеет огромное значение для творческой команды фильма. Рано утром в понедельник создателей «Потока» с завоеванием «Золотого глобуса» в социальных сетях поздравили президент Латвии и многие другие. Победители премии «Золотой глобус» в области кино Лучший драматический фильм — «Бруталист»

Лучшая актриса в драматическом фильме — Фернанда Торрес — «Я всё ещё здесь»

Лучший актёр в драматическом фильме — Эдриан Броуди — «Бруталист»

Лучший мюзикл или комедия — «Эмилия Перес»

Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Деми Мур — «Субстанция»

Лучший актёр в мюзикле или комедии — Себастиан Стэн — «Другой человек»

Лучший анимационный фильм — «Поток»

Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес» — Франция

Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана — «Эмилия Перес»

Лучший актёр второго плана — Киран Калкин — «Настоящая боль»

Лучший режиссёр — Брэйди Корбет — «Бруталист»

Лучший сценарий — «Конклав» (Питер Строгэн)

Лучший оригинальный саундтрек — Трент Резнор и Аттикус Росс — «Претенденты»

Лучшая оригинальная песня — El Mal — «Эмилия Перес»

Лучшее кинематографическое и кассовое достижение — «Злая: Сказка о ведьме Запада» Победители премии «Золотой глобус» в области ТВ Лучший драматический телесериал — «Сёгун»

Лучшая актриса в драматическом телесериале — Анна Саваи — «Сёгун»

Лучший актёр в драматическом телесериале — Хироюки Санада — «Сёгун»

Лучший телесериал — мюзикл или комедия — «Хитрости»

Лучшая актриса в телесериале — мюзикле или комедии — Джин Смарт — «Хитрости»

Лучший актёр в телесериале — мюзикле или комедии — Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

Лучший телефильм, антология или мини-сериал — «Оленёнок»

Лучшая актриса в телефильме, антологии или мини-сериале — Джоди Фостер — «Настоящий детектив: Страна ночи»

Лучший актёр в телефильме, антологии или мини-сериале — Колин Фаррелл — «Пингвин»

Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг — «Оленёнок»

Лучший актёр второго плана — Таданобу Асано — «Сёгун»

Поделиться статьей