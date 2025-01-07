Врач вас примет в... 2026-м году. Представители латвийских больниц бьют тревогу

В этом году доступность медицинской помощи за государственный счет еще более ухудшится.

2025-ый год только начался, а запись к некоторым врачам-специалистам и на операции доступна только... на 2026-ой год!

Это результат все возрастающего дефицита средств, выделяемых больницам на лечение пациентов в рамках квот, то есть за госсчет.

Сегодня на заседании подкомиссии Сейма по здравоохранению представители больниц предупредили депутатов, что выделенных в этом году дополнительных 30 миллионов на медпомощь за госсчет явно недостаточно и следует ожидать, что доступность медуслуг еще больше ухудшится.

Удивительно, но факт: из-за введенного потолка роста зарплат в общественном секторе - 2,6%, - больницы не могут повысить зарплаты врачам за оказываемые ими платные услуги!

"В целом это будет печальный год. Семейные врачи перегружены, у них выгорание", - цитирует программа ЛТВ-1 Panorāma председателя подкомиссии Сейма по здравоохранению, семейного врача Лигу Козловску.