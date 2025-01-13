По-латышски не могут и пару слов сказать! В Латвии думают, как заставить мигрантов выучить госязык

«Я не из тех, кто считает, что запреты ни к чему не приводят. Дает и как еще дает. Неважно, идет ли речь о каких-то вредных веществах, вредных хобби или пропагандистских каналах... Дисциплинарные запреты (ограничения) я считаю признаком развитого, структурированного общества. С этой точки зрения запрет на строительство мечетей был бы относительно простым и эффективным решением. Нет мечети – нет проблем. Вернее, проблема остается, но, по крайней мере, тщательно подавляется. В скобках добавлю, что распространенное мнение о том, что если проблеме не дать свободно проявиться, она лишь загонит в подполье и потом выйдет на свет божий в еще более искаженных формах, на мой взгляд, не соответствует действительности. Подавленное пламя всегда слабее того, распространение которого ничем не ограничено. Проблема с запретом на строительство мечетей другая. Западное культурное пространство, к которому мы принадлежим и к которому хотели бы принадлежать, позиционирует себя как среду религиозной толерантности, в которой не допускается дискриминация отдельных религий».

«Мечеть, похоже, не представляет никакого интереса для тех, кто не имеет никакого отношения к исламу, - рассуждает Б.Латковскис. -Однако, если бы очень хотелось, то уже можно было бы найти такие правовые формулировки, которые сделали бы и запрет мечетей достаточно правильным. Другой вопрос, насколько устойчивым и эффективным будет это решение в долгосрочной перспективе, ведь проблема не в мечетях, а в миграции как таковой. Можно уже по-популистски заявить: ни одного мигранта мы не впустим, но насколько это реально? Не будет ли это похоже на знаменитое обещание политика положить конец войне в течение 24 часов? Реальность такова, что в Латвии уже достаточно иммигрантов-мусульман и других религиозных, этнических и культурных групп. Пока нет никаких признаков того, что этот иммиграционный поток будет полностью остановлен в ближайшем будущем. Поэтому основной вопрос тот же, что и в заголовке – что делать?»

«Как иммигранту выучить латышский язык?» - ломает далее голову Б.Латковскис. «Например, я вышел из такси, водитель которого даже не знает, как сказать несколько вежливых слов по-латышски. Точно так же люди, работающие в кебабницах, легко выучили бы как минимум десять слов, связанных с непосредственным обслуживанием клиентов (для начала), если бы с ними говорили по-латышски. Если этого не произойдет и латыш при первом же непонимании перейдет на иностранный язык, то конечный результат в любом случае будет не в пользу латышей.

Можно возразить, что язык – не главное. В Англии, Франции и даже Швеции мигранты говорят на местном языке, но это не уменьшает проблемы. Да, с этим можно согласиться, но в Латвии, в отличие от этих стран, нет такой толерантности к мигрантам, как к «бедным». У нас никакая миграционная преступность не скрывается, просто чтобы кто-то не обиделся на расизм. Тюрьмы не полны мигрантами новой волны. В них гораздо больше мигрантов старой волны, интеграция которых идет тяжело даже после 35 лет независимости».