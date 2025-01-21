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Акушерки будут приходить на дом 6

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2025
LETA
Акушерки будут приходить на дом

К рождению ребенка важно подготовить обоих родителей, оказав им индивидуальную поддержку.

В настоящее время такая поддержка недостаточна и в предродовой, и в послеродовой период, включая вопросы послеродовой депрессии, которая затрагивает 10-20% женщин. Если помощь не оказывается вовремя, последствия могут быть трагическими и для молодой матери, и для ребенка. Чтобы улучшить ситуацию, Министерство здравоохранения планирует найти государственное финансирование для визитов на дом в послеродовой период квалифицированных специалистов (акушерок).

В этом году пилотный проект охватит треть молодых мам, а в следующем году его планируется расширить. В настоящее время женщина имеет право на одно посещение гинеколога на 6-й неделе после родов, а на дом в этот период приходят семейный врач, медсестра или помощник врача, обязанности которых ограничиваются профилактическим осмотром новорожденного. Латвийская ассоциация гинекологов и акушеров разработала модель оценки рисков во время беременности, предусматривающую как минимум одно посещение акушерки в предродовой период.

В этом году планируется пилотный проект с акцентом на послеродовой период, который предусматривает два визита акушерки на дом к матери и новорожденному - первый через две недели после рождения ребенка, второй (при необходимости) - не позднее чем через шесть месяцев. Как пояснила на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, такие визиты необходимы, так как, если при посещении медицинского учреждения люди могут скрыть проблемы, то дома это невозможно.

Это относится и к насилию между взрослыми, и к насилию по отношению к детям. Во время таких визитов будут оцениваться потребности родителей, риски и условия дома, а по итогам визитов даны рекомендации и привлечены дополнительные специалисты. Чтобы проверить, как эта модель будет работать, планируется реализовать пилотный проект в Риге и столичном регионе.

#здравоохранение # дети
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Комментарии (6)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    Димдимыч Серыйволкович! Смотри как "ватный дятел" качественно "тупого хохла" припечатал. Прямо на раз -два.

    1
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    Где припечатал? Клоун ты чсвшный...В самом деле, идиот, видимо думает что я здесь на сайтишке днюю и ночую. С ваты станется.🤣

    0
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    " Димдимыч Серыйволкович" что же ты такой тупой! И дальше своего "серого хвоста" ничего не видишь. Хотя..., похоже что для тебя это норма.

    2
    3
  • JB
    Janis Berzin
    21-го января

    *Во время таких визитов будут оцениваться потребности родителей, риски и условия дома, а по итогам визитов даны рекомендации и привлечены дополнительные специалисты" - если не хватает денег на подгузники или недостаточная жилплощадь для детей, то родителям порекомендуют больше зарабатывать, чтобы всё это купить?

    11
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    Пилотный проект "роды на дому" -- ШИКАРНО! Эксперименты по родовспоможению -- это всегда повышенные риски и для мамы и для новорожденного. Программа по уменьшению численности населения в Латвии успешно работает и продвигается к поставленной цели. БРАВО!!!

    7
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    Ты чем читаешь, дятел ватный? Про роды на дому никакой речи не идёт.

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