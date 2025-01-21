Акушерки будут приходить на дом

В настоящее время такая поддержка недостаточна и в предродовой, и в послеродовой период, включая вопросы послеродовой депрессии, которая затрагивает 10-20% женщин. Если помощь не оказывается вовремя, последствия могут быть трагическими и для молодой матери, и для ребенка. Чтобы улучшить ситуацию, Министерство здравоохранения планирует найти государственное финансирование для визитов на дом в послеродовой период квалифицированных специалистов (акушерок).

В этом году пилотный проект охватит треть молодых мам, а в следующем году его планируется расширить. В настоящее время женщина имеет право на одно посещение гинеколога на 6-й неделе после родов, а на дом в этот период приходят семейный врач, медсестра или помощник врача, обязанности которых ограничиваются профилактическим осмотром новорожденного. Латвийская ассоциация гинекологов и акушеров разработала модель оценки рисков во время беременности, предусматривающую как минимум одно посещение акушерки в предродовой период.

В этом году планируется пилотный проект с акцентом на послеродовой период, который предусматривает два визита акушерки на дом к матери и новорожденному - первый через две недели после рождения ребенка, второй (при необходимости) - не позднее чем через шесть месяцев. Как пояснила на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, такие визиты необходимы, так как, если при посещении медицинского учреждения люди могут скрыть проблемы, то дома это невозможно.

Это относится и к насилию между взрослыми, и к насилию по отношению к детям. Во время таких визитов будут оцениваться потребности родителей, риски и условия дома, а по итогам визитов даны рекомендации и привлечены дополнительные специалисты. Чтобы проверить, как эта модель будет работать, планируется реализовать пилотный проект в Риге и столичном регионе.