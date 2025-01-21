Новым командиром Земессардзе назначен полковник Крюков

Крюков приступит к выполнению обязанностей с 22 января.

21 января - последний день на посту командира Земессардзе бригадного генерала Каспарса Пуданса, который 27 января вступит в должность командующего Национальными вооруженными силами, сменив на этом посту Леонида Калниньша.

Айвар Крюков служит в Национальных вооруженных силах с 1997 года. За время службы занимал руководящие должности в Земессардзе и сухопутных войсках, принимал участие в международных операциях в Ираке и Афганистане, был заместителем военного представителя в представительстве НАТО/ЕС в Брюсселе, а также занимал должность проректора Латвийской национальной академии обороны.

Военное образование Крюков получил в Колледже командования и генерального штаба США и Национальной академии обороны Словакии. В настоящее время учится в Военном колледже армии США, где получает образование старшего командного состава.

Согласно закону, командир Земессардзе назначается на должность Кабинетом министров, а кандидата выдвигает министр обороны.