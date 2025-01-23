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Мы должны быть готовы для защиты государства вчера, сегодня и завтра - Крюков 1

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2025
BB.LV
Мы должны быть готовы для защиты государства вчера, сегодня и завтра - Крюков
ФОТО: LETA

Чтобы выполнять оперативный план государственной обороны и развивать поставленные задачи в сфере защиты страны, мы должны быть готовы вчера, сегодня и завтра, заявил в интервью программе «900 секунд» на TV3 полковник Айвар Крюков, назначенный на этой неделе командиром Земессардзе, пишет ЛЕТА.

По его словам, для поддержания такого уровня готовности по лучшим стандартам представителям оборонного сектора необходимо постоянно тренироваться и обучаться как индивидуально, так и коллективно, включая взаимодействие с обществом и партнерами, в том числе в общественных местах. Он подчеркнул, что нужно быть всесторонне готовыми к выполнению задач.

Новый командир Земессардзе также отметил важность привлечения к защите страны не только членов национальной гвардии. Это можно достичь через взаимное взаимодействие. Например, он упомянул необходимость четкого плана на 72 часа для организаций на случай кризиса или войны.

Крюков отметил, что многие ситуации, такие как появление неопознанных дронов возле аэропорта, случаются впервые. Именно в такие моменты необходимо понимать, как действовать.

«Каждая новая ситуация — это наш урок. Если мы были к ней готовы, у нас есть алгоритм, мы его реализуем, и о таких ситуациях мы не говорим, потому что реагировали своевременно. Если была ошибка, мы садимся, разбираем, что делать, и быстро вводим новые инструкции, процедуры и информационные потоки, чтобы подобное не повторилось», — пояснил Крюков.

Он подчеркнул важность инновационного и проактивного подхода, чтобы своевременно внедрять новшества и успевать к ним адаптироваться.

Как сообщалось, во вторник на торжественной церемонии смены командования Крюков заявил журналистам, что его приоритетами будут реализация оперативного плана государственной обороны, развитие задач, определенных концепцией национальной обороны, и выполнение плана развития Национальных вооруженных сил (НВС).

«Третий, очень важный пункт — сплоченность с обществом. Нам всем нужно понимать, что каждый делает и как может помочь друг другу», — подчеркнул полковник.

Отвечая на вопрос, как увеличить количество членов Земессардзе с 10 000 до 12 000, Крюков отметил, что его приоритеты в этом направлении взаимосвязаны. По его словам, каждый человек становится своего рода посланником, рассказывая другим о том, как можно внести вклад в защиту страны и участвовать в поддержке, что также способствует увеличению персонала.

Говоря о расширении штата, Крюков сообщил, что уже ведется работа по сокращению и специализации учебных программ. «Цель — разработать специализированные учебные процессы, чтобы максимально использовать все ресурсы, полученные как через гражданское образование, так и через практический опыт», — отметил он.

Создание новых подразделений в настоящее время не планируется, но необходимо выполнять ранее определенные задачи НВС, такие как укрепление возможностей Земессардзе для приема военнослужащих государственной службы обороны.

Полковник подчеркнул, что Земессардзе постепенно получает все более профессиональное оснащение. «Все должны быть одинаково обеспечены, чтобы не было никакого деления», — добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство во вторник назначило Крюкова командиром Земессардзе, но фактически он приступит к обязанностям только в июне, так как завершает обучение в США. До этого времени обязанности командира Земессардзе будет исполнять начальник штаба Земессардзе полковник Виестур Бубуцис.

Предыдущий командир Земессардзе, бригадный генерал Каспар Пуданс, сегодня завершает свою работу на этом посту. Он назначен новым командующим НВС и вступит в должность 27 января.

Срок полномочий нынешнего командующего НВС Леонида Калниньша истекает в январе, и его преемником станет нынешний командир Земессардзе Пуданс.

#земессардзе
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    23-го января

    "Мы должны быть готовы для защиты государства" - не мы, а вы. Та часть населения , которая угнетается, ущемляется, ограбляется этим государством, с момента появления оного, не должна этому государству ничего.

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