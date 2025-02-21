Реконструкция 5–го трамвайного депо под Воздушным мостом в Риге близится к своему завершению – здесь, в присутствии портала bb.lv уже отметили "праздник стропил".

Ты помнишь, как все начиналось

Трамвайное депо "Александровские ворота" было построено по проекту архитектора Пауля Мандельштама и принято в эксплуатацию в далеком 1901 году. В испытательном рейсе первого трамвая от депо до города и обратно принял участие городской голова Георг (Джордж) Армитстед.

Испытание прошло успешно. И на следующий день электрический трамвай начал свое регулярное движение по первому сданному в эксплуатацию участку строящихся в разные концы города трамвайных линий: от Александровских ворот (сейчас на этом месте расположен Воздушный мост) до Александровского моста (площадь Свободы рядом с одноименным памятником).

Из двух ангаров депо "Александровские ворота" до наших дней достоял только один. Пресс–фото.

Депо у Александровских ворот считалось главным. Там было построено два каменных вагонных сарая (холла), каждый на 6 путей, способный вместить 36 вагонов.

В дальнейшем, в ходе истории это депо получило № 1. Но не надолго. В 1947 году свой дом здесь также обрели и троллейбусы, однако в 1948 году трамвайное депо на Выгонной дамбе (Ganību dambis) решили переоборудовать в троллейбусный парк. Так что троллейбусы перебрались туда и стало чуть просторнее.

Не во сне, а наяву

Западный вагонный сарай, пережив смены властей и войны, все–таки не дотянул до наших времен, сгорев в феврале 1948 года со всеми находившимися в нем трамваями. Обгоревшие стены еще долго возвышались на территории депо, но затем их все же снесли и на его месте в 1963 году завершили возведение из белого силикатного кирпича комплекс различных технических пристроек и ремонтных путей.

В 1975 году в Трамвайно–троллейбусном хозяйстве произвели небольшой "ребрендинг" внутренней структуры и с 1976 года 1–е трамвайное депо именуется 5–е депо.

Современным требованиям старые помещения уже не соответствовали. Поэтому перед проектировщиками и строителями стояла сложная задача: сохранить исторические стены, являющиеся памятниками архитектуры, снести силикатные пристройки, возвести новый ангар и все это оборудовать техникой для профилактического ухода и ремонта низкопольных трамваев.

Притом что строители крушили стены и выкапывали ямы, депо продолжало функционировать и обслуживать подвижной состав. Такое эксплуатационникам и "в страшном сне" не приснится, а пришлось пережить наяву.

Почти как было

С учетом того, что рижские трамваи периода императора Николая II были лишь 2,02 метра шириной, а современные трамваи раздались вширь на 2,5 метра, то и расстояние между стоящими на параллельных путях вагонами сейчас оказалось весьма узким. Персоналу почти невозможно было проводить все необходимые технические работы, мыть вагоны и готовить их к утреннему выпуску.

Поэтому теперь число путей в сохранившемся сарае сокращено до четырех, то есть — строителям пришлось выкопать и вкопать все ремонтные каналы, перенести стойки ворот и при этом сохранить внешний вид сарая (ангара) 1901 года почти "как было".

А вот новая пристройка, на 4 пути, она уже современного дизайна. Что заказали, то и построили. Впрочем, здесь главное не внешний вид, который присущ практически всем современным ремонтным сооружениям, а то, какие сложные работы после его сдачи в эксплуатацию можно будет производить трамваям внутри этого строения.

В "Ригас сатиксме" полагают, что перестройка депо — существенный шаг не только для предприятия, но и для развития общественного транспорта Риги в целом. И "Праздник стропил" символизирует, что стройобъект достиг той стадии, после которой новые конструкции получат свой внешний вид и скоро депо превратиться в современный, технологически развитый комплекс по обслуживанию трамваев.

Сколько стоит

Реконструкция депо началась в 2023 году. Завершение запланировано на 2026 год. Общие расходы на реконструкцию составляют 32 млн евро, на данный момент строители "освоили" немногим более 13 млн евро.