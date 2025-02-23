В последние годы рождаемость в нашей республике бьет все отрицательные рекорды — ситуация хуже, чем даже в разгар Второй мировой войны. "Очень плохие показатели", — признала глава подкомиссии по общественному здоровью Лига Козловска (Союз зеленых и крестьян).

Между тем медики утверждают: Минздрав Латвии делает все для родовспоможения.

Во имя жизни

Как сообщила депутатам парламентских подкомиссий по общественному здоровью и по уменьшению неравенства директор Департамента ухода за здоровьем Санита Янка, в Латвии постоянно снижается число рожениц, которым не был обеспечен соответственный антенатальный (дородовой) уход. Если в 2010 году таковых было 520, то в 2023 году — уже 91. Разумеется, в абсолютном количестве роды тоже сократились, но, к счастью, все же не пятикратно — и потому прогресс налицо.

В настоящее время свыше 92% будущих мам вовремя получают помощь врачей.

В Латвии сокращается и число подростковых беременностей: из находящихся на учете в возрасте до 17 лет включительно, с 2012 года по 2023 год доля сократилась с 2% до 0,8%.

Если же рассматривать статистику искусственного прерывания беременности, то из расчета на тысячу родившихся картина выглядит так: в 2013 году — 274 абортов, в 2023 году — 187. К сожалению, у самой молодой категории потенциальных мам, уже достигших совершеннолетия (18–19 лет), доля эта остается значительно выше: в 2013 году — 396, в 2023 году — 338.

Смертность новорожденных благодаря стараниям медиков в Латвии сейчас очень низка: в возрасте до 5 лет в 2013 году на 100 000 человек — 116,8, а в 2023 году — 53,6. Хотя при этом в Литве и Эстонии это число еще меньше, не говоря уже о Финляндии и Швеции.

Если же рассматривать количество умерших во время беременности, то оно также остается весьма низким и постоянно сокращается — в 2015 году всего на Латвию было 12 таких трагических случаев, а в 2023–м — 4.

Весь спектр услуг

В республике ныне обеспечиваются оплаченные государством все анализы на вирус иммунодефицита человека, сифилис, гепатит B и С. К сожалению, в период 2019–2023 гг. в Латвии у лиц в возрасте до 29 лет было зафиксировано: 66 случаев сифилиса, 209 — гонореи, 786 — хламидиоза. "Тенденции снижения не наблюдается", — констатирует Минздрав.

Хотя уже с 2022 года для беременных и молодежи до 25 лет осуществляется бесплатная диагностика хламидиоза и гонореи по назначению семейного врача. Детки будут получать бесплатную вакцину от вируса папилломы человека, вызывающего рак.

В Латвии можно получить и оплаченные государством услуги контрацепции — так, предупреждается рождение ребенка для женщин в возрасте до 19 лет, уже родивших; для женщин с диагнозами умственной отсталости (F70–79 по Международной классификации болезней); для страдающих алкогольной и наркотической болезнью, а также для осужденных на лишение свободы или освобожденных из заключения женщин.

В настоящее время Минздрав начал пилотный проект, цель которого обеспечить необходимую помощь женщинам во время беременности и в послеродовой период, включая услуги психологов, социальных работников, физиотерапевтов, специалистов по питанию. Последнее особенно важно — ведь медианная продолжительность грудного вскармливания в Латвии составляет только 4 месяца, что в полтора раза ниже срока, рекомендуемого Всемирной организацией здоровья.

Если кто–то по различным причинам не хочет или не может рожать детей сейчас — то государство предлагает шесть новых манипуляций, предполагающих взятие, заморозку и хранение родовых клеток (яйцеклеток и/или сперматозоидов), оказание химиотерапии для повышения способности к рождению детей. По решению консилиума медиков пациенту обеспечивается возможность в дальнейшем использовать генетический материал.

Преодолеть дикие нравы

Исследования от Минздрава показывают, что в Латвии "низкий уровень знаний жителей по многим вопросам, связанным с сексуально–репродуктивным здоровьем".

Так, почти половина жителей, когда–либо имевших половые связи, не использовала контрацепцию вообще, а 20% применяет средства "с низкой эффективностью" (вероятно, имеется в виду т. н. календарный метод).

Четверть женщин не считает необходимым проходить скрининг шейки матки или грудной железы, хотя эти обследования и бесплатны. Самым же распространенным заболеванием, передающимся половым путем, является урогенитальный хламдиоз, порождающий серьезные последствия для детородной функции мужчин и женщин.

До 2027 года в стране постараются реализовать План улучшения здоровья матери и ребенка, включающий в себя прежде всего информационные мероприятия о беременности, развитии детей, предупреждении заболеваний и травм. В Латвии будет чаще осуществляться профилактический осмотр детей, в т. ч. зрения, слуха и умственного развития.

Предполагается пересмотреть список оплачиваемых медикаментов для детей, для несовершеннолетних беременных и представительниц групп социального риска введут услуги ментора.

Что ждет ребенка в нашем мире?

На заседании в Сейме много говорилось об информировании школьников — к примеру, об уроках сексуального здоровья рассказывал парламентский секретарь Министерства здоровья Артем Уршульский.

Однако, по мнению вашего автора, стоит обратить внимание на категорию тех, кто уже преодолел возраст 30+, т. е. в прежние времена считался "старородящими". Не лишним было бы рассмотреть вопрос — отчего пары, уже прожившие в браке не один год, не хотят детей? Судя по всему, идеология "чайлдфри" вообще не рассматривается в Латвии как социальный риск…

Ну и не последним обстоятельством для планирования семьи является всепроникающая паранойя, страх неминуемой войны. Парадоксальным является такое явление, что именно депутаты из фракций, наиболее активно бьющих в барабаны военной тревоги, на словах выступают за рост демографии. Но ведь это вещи несовместимые. И дети у латвийцев при такой общественно–политической атмосфере если и будут рождаться, то уже не в нашей стране.

РИСКИ

За 10 лет существенно выросло количество рожениц, имеющих ожирение — с 2,9 процента в 2013 году до 8,6 процента в 2023–м. Каждая десятая беременная в Латвии курит. 10% рожениц предварительно вакцинировались против гриппа.