Деньги давай: больных латвийских эмигрантов на родине лишают бесплатного лечения

Найдены виновные в длинных очередях к латвийским врачам – это граждане Латвии, которые зарплату получают заграницей, а лечатся на родине. Теперь всё изменится.

Для получения оплаченных государством услуг здравоохранения со следующего года будет необходимо иметь задекларированное в Латвии место жительства или работы, предусматривает поддержанный правительством законопроект о финансировании и администрировании здравоохранения, по которому еще предстоит принять решение парламенту.

Предполагается, что новый закон заменит прежний закон о финансировании здравоохранения, принятый в конце 2017 года.

Как подчеркивают в Министерстве здравоохранения, неизменным останется принцип, согласно которому каждый имеет право на получение неотложной медицинской помощи.

По данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), к концу сентября 2024 года 214 313 подданных Латвии задекларировали свое место жительства за границей. По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), к сентябрю 2024 года 12 805 из этих людей в Латвии получили оплаченные государством услуги здравоохранения.

Это означает, что эти лица ограничивают доступность услуг здравоохранения для тех жителей, которые живут и работают в Латвии, считает Минздрав.

Учитывая, что нормативные акты, регулирующие вопросы декларирования места жительства, не устанавливают ограничений на смену декларации, законопроект предусматривает, что предпосылкой для получения оплаченных государством услуг здравоохранения будет место жительства в Латвии, задекларированное по меньшей мере за месяц до получения услуги здравоохранения.

В связи с этим оплаченные государством услуги здравоохранения планируется обеспечить жителям, у которых адрес места жительства задекларирован в Латвии, отмечает Минздрав.

Это право будет распространяться на граждан или неграждан Латвии, иностранцев с постоянным видом на жительство или же лиц со статусом лица без гражданства, беженца или альтернативным статусом, а также граждан страны-участницы ЕС, государства европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации, которым предоставлено регистрационное удостоверение.

Соответственно, бесплатное здравоохранение по принципу декларации будет обеспечиваться и тем жителям, которые не имеют социальной страховки здоровья по закону, но постоянно проживают в Латвии и задекларировали здесь свое место жительства.

Упомянутый круг лиц охватывает лиц, уплачивающих только взносы пенсионного страхования: самозанятых лиц, собственников микропредприятия, получателей авторских вознаграждений, у которых объект обязательных взносов государственного социального страхования в месяц не достигает минимальной заработной платы, сезонных сельских работников и других.

В дополнение к упомянутым лицам право на получение услуг здравоохранения в рамках государственного обязательного страхования здоровья по-прежнему будут иметь несколько групп лиц, например, дети социально застрахованных лиц в возрасте до 18 лет, или лица с пособием по государственному социальному обеспечению по возрасту, получатели пенсии по выслуге лет или специальной государственной пенсии, а также лица, супруг которых несет дипломатическую службу в иностранных государствах, заключенные и осужденные, ищущие убежища лица и другие.

По данным, включенным в базу данных получателей медицинских услуг НСЗ, на 6 ноября 2024 года оплаченные государством услуги здравоохранения в Латвии могли получить в общей сложности 2 384 691 человек, среди которых граждане, неграждане, иностранцы, соискатели убежища и другие группы лиц.

Сейчас право на получение оплаченных государством услуг здравоохранения не зависит от места жительства лица.