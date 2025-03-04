Скорые ждали часами: больница Страдиня была парализована наплывом больных латвийцы

Во вторник в отделение неотложной медицинской помощи рижской больницы имени Паула Страдиня обратилось такое большое количество пациентов, что они не могли поместится в приёмных помещениях.

Койки пришлось устанавливать даже в коридоре, сообщает ЛТВ.

И даже с дополнительными койками больница не могла оперативно принять всех страждущих – машины скорой помощи с пациентами внутри ждали в очереди у больницы в течение нескольких часов.

Глава Неотложной скорой помощи Лиене Ципуле назвала такую ситуацию недопустимой.

"Это неготовность, если за один день пациенты, пусть даже с вирусными инфекциями, могут парализовать больницу – тут есть системные проблемы", – отметила Ципуле.

Она подчеркнула, что возможности и пропускная способность учреждения, особенно в чрезвычайных ситуациях, зависят от его руководства.

Призванная тележурналистами к ответу госсекретарь Минздрава Агнесе Валюлиене оправдывалась: больнице им. Страдыня, мол, необходимо пересмотреть потоки пациентов, чтобы избежать скоплений.

"Такой ситуации быть не должно. Решения нужно искать быстрее", – заявила Валюлиене.

Что мешало госсекретарю заняться поиском решения раньше?

Член правления больницы, отвечающая за лечебные вопросы, Даце Жентиня оперативно придумала, как разрулить столпотворение больных. А именно: перенаправлять пациентов в другие больницы и в другие города. Например, в Бауску, Елгаву или Юрмалу.

"Что может сделать больница? Вместе с Министерством здравоохранения искать возможности сотрудничества с медицинскими учреждениями за пределами Риги, которые могли бы принять часть пациентов, не нуждающихся в лечении в университетской больнице", – подчеркнула Жентиня.