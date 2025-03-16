Наш семейный врач Иоланта всегда начинает осмотр с внимательного выслушивания жалоб — и измерения кровяного давления. Что ни говори, сердце орган непарный, и от его работы зависит все остальное.

До 2027 года Латвия еще планирует сделать хоть что–то в плане противодействия сердечно–сосудистым заболеваниям, которые по–прежнему остаются первопричиной смертей в республике.

Пешком от инфаркта

Если же взглянуть на карту, представленную Минздравом в Сейме, то увидим выдающееся коричневое пятно на юго–востоке страны — именно в Латгалии самая высокая летальность по кардиологии, более 1051 смертей на 100 000 жителей. Что же до столицы и в особенности близких к Риге краев, то здесь этот трагичный показатель в пределах 600–750.

Впрочем, за последнее десятилетие в ЛР наличествует хотя и небольшая, но положительная динамика в том, что касается смертности от сердечно–сосудистых болезней. Если в 2015 году на сто тысяч населения в среднем по стране было зафиксировано 816 смертей от таковых диагнозов, то в 2023–м — 767.

Вообще же за последние несколько лет налицо был самый что ни на есть пик смертности в 2021 году — тогда прибавление пошло в основном из–за 231 случая на 100 000 из–за Covid–19. Но и смертность от сердечно–сосудистых заболеваний относительно числа жителей поднялась до 897 — видимо, потому, что люди были недообследованы, вовремя не получали врачебную помощь, находились в постоянном стрессе, спровоцированном псевдоэпидемиологической бюрократией.

Если же взглянуть на сердечные дела в международном контексте — то здесь нашему государству ЕС и НАТО уготовано лишь позорное место в последних рядах. Так, стандартизированные показатели смертности от кардиодиагнозов в 2 раза выше, чем в среднем по Евросоюзу, а в возрастной группе до 64 лет — даже в 3 раза.

Практически половина — 49% — взрослых мужчин Латвии трудоспособного возраста 30–79 лет имеет гипертензию, т. е. повышенное давление; среди женщин этот показатель 39%; всего же среди взрослого населения 44%. Тут нам явно далековато от глобальной цели Всемирной ассамблеи здоровья — понизить до 2025 года гипертензию в мире до 25%…

Развитие кардиологических заболеваний относится к числу тех, что можно предотвратить путем профилактики. При этом крайне опасно игнорировать врачей — а ведь почти четверть людей в Латвии, у которых наступил острый коронарный случай, попросту не обращались к докторам и не проходили соответственной диагностики, хотя она и оплачивается из бюджета.

"Этот план у нас немножко застрял"

Так охарактеризовала кардиологические меры Минздрава на 2025–2027 гг. председатель подкомиссии по общественному здоровью Лига Козловска (Союз зеленых и крестьян). Она, сочетающая пост депутата с врачебной работой в семейной практике в Балви, только что пообщалась с руководством медицинского ведомства и поняла, что все новации собираются делать в пределах уже имеющегося ассигнования.

— Не появились никакие цифры в смысле финансирования. В рамках нынешнего бюджета никаких результативных показателей, позитивного движения я не вижу.

Руководитель Департамента общественного здоровья Санита Янка признала, что — "задержались". Ведь Латвия должна была сначала провести утверждение в Европейской комиссии! "Мы готовили план, ведь это многие годы главная беда для наших жителей".

По словам С. Янки, приоритетом для пациентов, у которых уже были сердечные "события", должны стать регулярные визиты в профилактические кабинеты. Больница Страдыня создает методический центр по кардиологии, и это должно помочь врачам на местах. Хотя "в каждой волости мы не можем позволить себе велоэргометры". А вот детскую кардиологию перенесли в план по усовершенствованию кардиологии.

"У нас длинные очереди… Это не будет легко, но надо начать. Часть лабораторных исследований, скрининг можем перенести на семейных врачей", — сказала госпожа Янка.

Л. Козловска высказалась — вышеназванные кабинеты коснутся только пациентов высокого риска. В то же время необходима первичная профилактика, в частности, нужно было бы задействовать фонды Евросоюза в том же Даугавпилсе, как центре региона с наивысшим уровнем сердечно–сосудистых заболеваний. Кстати, именно в местной больнице действует инвазивная кардиохирургия в режиме 24/7.

Врач–общественница также высказалась в пользу большей доступности для больных жизненно важных препаратов — антикоагулянтов (препятствующих венозному тромбозу), а также эндокринологического ряда (по содействию работе желез внутренней секреции). Ведь в организме все связано, и не зря в разработанном Минздраве плане фигурирует и активизация работы нефрологов, ибо почки тоже помогают нашему сердцу…

Тем временем, по словам Лиги Козловской, в ЛР весьма "фрагментарно" действуют программы, которые напрямую связаны с сердечным здоровьем — например, по части диабета.

О гениальности, отсутствии денег и 80–летних пациентах

Андрейс Эрглис — профессор, действительный член Академии наук Латвии, руководитель Института кардиологии и регенеративной медицины ЛУ, согласился, что "нужно начать хотя бы с чего–то" — и пусть будут кардиокабинеты в тех же Лиепае, Валмиере. Латвия, по мнению профессора Эрглиса, должна "использовать те ресурсы, которые доступны".

— Я, конечно, верю, что латышский народ гениален. Но у нас вдвое ниже финансирование на человека, чем в Эстонии. У каждого дела есть свой лимит.

Ведущий специалист по сердечным заболеваниям указал, что выделение денег для медицины — "вопрос Сейма и правительства". Что же касается непосредственно докторов на местах, то им эксперт порекомендовал быстрей переходить на цифровой формат. Хотя в искусственный интеллект, например, он не верит…

По мнению А. Эрглиса, латвийская статистика кардиозаболеваний также нуждается в улучшении, так как не учитывает косвенные причины, например, алкоголизм.

Влияет на здравоохранение и рост продолжительности жизни, который также можно назвать старением общества. Латвия сегодня — "десятая старейшая страна мира"!

— У нас за последние 20 лет количество восьмидесятилетних увеличилось почти вдвое, а мы работаем с теми же ресурсами. Этой группе пациентов диагностика нужна гораздо больше. Мне все равно — хоть девяносто лет!

"Нет диагностики — нет лечения", — обратился к парламентариям господин Эрглис, подчеркнув, что народу Латвии нужно знать свой уровень холестерина… Хорошо бы еще провести "коронарный аудит" в целом по стране. Новое исследование медстатистики за 2024/25 годы уже не будет искажено ковидом.

А первоосновой всего лечения является семейный врач. Всем им необходимо овладеть электрокардиографией. Все вместе это позволит осуществить "ренессанс" в противодействии сердечным заболеваниям.

Профессор–кардиолог Карлис Трушинскис, практикующий в больнице Страдыня, обратил внимания на дела, не требующие дополнительного финансирования — выписки лекарств, проведения врачебных консилиумов.