Граждане России, которым сложно дается изучение латышского языка, подали жалобу в Конституционный суд Латвии. Они требуют, чтобы проверка знаний латышского распространялась не только на них, но и на другую группу граждан России, а также на «граждан любой недемократической страны», что является очевидным намеком на граждан Белоруссии, пишет Neatkarīgā ( NRA ).

На четвертом году после вторжения России и принятого Латвией решения проверять знание латышского среди граждан РФ, проживающих в стране, сформировалась группа из примерно 5000 человек, которые либо не могут, либо не хотят учить язык и сдавать экзамен даже на базовом уровне. Согласно организаторам экзамена, человек с уровнем A2 должен понимать отдельные фразы и часто употребляемые выражения на бытовые темы, уметь общаться в простых ситуациях, сообщать информацию о себе и своем окружении, а также формулировать короткие вопросы.

Как латвийские власти намерены выполнить свое обещание выслать тысячи человек, не знающих язык, остается неясным. На практике реальная депортация идет крайне медленно: в 2023 году Латвия выслала 5 человек, в 2024 году — 19 человек, а в первые месяцы 2025 года — только двоих. Пока власти ограничивались многократным переносом крайнего срока сдачи экзамена, возможно, надеясь на завершение войны в Украине или на другие обстоятельства, которые позволили бы выйти из сложившейся ситуации.

Тем не менее те, кто не может или не хочет учить латышский, добились того, что Конституционный суд, а затем и Сейм частично удовлетворили их требование, увеличив число лиц, которых теперь также могут обязать сдавать экзамен и, соответственно, потенциально депортировать, пишет NRA.

Как выполнить предвыборные обещания?

Требование о проверке знания латышского языка появилось летом 2022 года по двум причинам. Во-первых, правящие партии перед выборами в 14-й Сейм пытались укрепить свои позиции, используя тему граждан России, так как те не входят в число избирателей. Во-вторых, стало ясно, что план России на «блицкриг» в Украине провалился.

После этого Латвия сочла себя свободной от некоторых прежних обязательств перед Россией и русскоязычным сообществом. Власти воспользовались ситуацией, пересмотрев устоявшийся баланс между латышами и русскоязычными, в том числе введя экзамен по латышскому языку для 25 300 граждан России, получивших гражданство РФ, отказавшись от статуса негражданина Латвии или даже от гражданства страны.

Десятилетиями их право находиться в Латвии воспринималось как само собой разумеющееся, но в 2022 году их приравняли к другим иностранцам, желающим получить постоянный вид на жительство, включая требование о знании латышского на уровне A2. В результате выяснилось, что:

16 500 человек успешно сдали экзамен, что свидетельствует хотя бы о минимальной интеграции в латвийское общество;

успешно сдали экзамен, что свидетельствует хотя бы о минимальной интеграции в латвийское общество; 2000 человек покинули страну, что ускоряет сокращение населения, но, возможно, снижает потенциальные конфликты;

покинули страну, что ускоряет сокращение населения, но, возможно, снижает потенциальные конфликты; 6600 человек согласились остаться на два года для изучения латышского языка, что можно расценивать как выражение их лояльности;

согласились остаться на два года для изучения латышского языка, что можно расценивать как выражение их лояльности; 81 человек демонстративно отказался от сдачи экзамена, привлекая внимание как общественности, так и властей.

Эти результаты имеют свою социальную цену, уточняет NRA.

Что делать с теми, кто не сдал экзамен?

Первый вопрос заключается в том, что государство намерено делать с теми, кто не сдаст экзамен. Что, если их согласие учить язык окажется лишь способом отложить депортацию? Выделение двух лет на обучение стало удобным способом для политиков 14-го Сейма временно отсрочить выполнение предвыборных обещаний, данных в 13-м Сейме.

Второй вопрос — действительно ли те, кто якобы уехал из Латвии, покинули страну, а не остались здесь, избежав внимания властей.

Провал на экзамене как норма

Временные виды на жительство (ВНЖ) для изучения латышского языка Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) начало выдавать в ноябре 2023 года, когда уже были исчерпаны все возможности отсрочить депортацию тех, кто не сдал экзамен.

Большинство таких ВНЖ были выданы в 2024 году, а значит, к концу этого года снова появится большая группа людей, которым придется решать вопрос с проживанием в Латвии. "Это может стать серьезной проблемой, когда истечет срок их временного вида на жительство", — признала руководитель миграционного отдела PMLP Илзе Бриеде на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и интеграции общества.

Однако депутаты Сейма даже не решились спросить, что именно означает "решение" этого вопроса. Скорее всего, речь снова пойдет о придумывания новых оснований, чтобы позволить этим людям остаться в Латвии, но при этом скрыть тот факт, что страна не способна выполнить собственные законы.

Жалобщики добились своего

С политической точки зрения логичным шагом стало обращение нескольких десятков человек в Конституционный суд с требованием распространить экзамен также на другие группы населения. Логика проста: чем больше людей не сдаст экзамен, тем меньше вероятность, что Латвия действительно решится депортировать их.

Изначально требование сдавать латышский язык распространялось только на граждан России, получивших постоянный ВНЖ по Иммиграционному закону. Однако оно не касалось тех, кто получил ВНЖ на основании более старого закона О въезде и пребывании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике, который действовал до 2002 года.

Конституционный суд 15 февраля 2023 года признал требование о сдаче экзамена соответствующим Конституции, но отметил, что в законе действительно есть дискриминация. В итоге Сейм летом прошлого года решил включить в число обязанных сдавать экзамен еще 4000 человек. Из них, за вычетом пожилых людей и тех, кто уже сдавал экзамен в связи с профессиональной деятельностью, остается около 2000 человек, которым теперь также придется сдавать латышский.

Кто может считаться представителем "недемократической" страны?

Еще одна часть жалобы в Конституционный суд касалась аргумента, что граждане России якобы представляют угрозу в связи с войной в Украине. В жалобе утверждается, что, если критерием служит политика государства, то аналогичные риски существуют и для граждан "любой недемократической страны".

Но какие страны считать недемократическими? Например, Великобритания и Швеция формально являются монархиями. Украина из-за войны не смогла провести президентские выборы в срок. Однако первой кандидатурой на статус "недемократической страны" остается Беларусь, поскольку европейские страны считают, что Лукашенко удерживает власть с помощью фальсифицированных выборов.

Формального критерия, определяющего демократические и недемократические страны, не существует. Конституционный суд уклонился от обсуждения этого вопроса, сосредоточившись на том, что Украина подверглась нападению исключительно со стороны России.

Тем временем Латвия все еще не уверена, сможет ли она выполнить собственные законы и выслать тех, кто не сдал латышский язык, заключает Neatkarīgā.