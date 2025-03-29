Клещи уже проснулись. В семи регионах Латвии дети могут получить бесплатные вакцины

Сезон активности клещей уже начался, и первые попали в поле зрения врачей в этом году уже в январе, поэтому врачи призывают жителей сделать прививку. Центры по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) напоминают, что важно своевременно уделять внимание мерам предосторожности и профилактики, особенно вакцинации против клещевого энцефалита, чтобы снизить риск заражения себя и своих детей.

Сезон активности клещей обычно начинается с таянием снега и повышением температуры воздуха выше +3…+5 градусов и длится обычно с начала апреля по конец октября, но при благоприятных метеорологических условиях может быть более продолжительным — начинаться раньше и продолжаться дольше. Поэтому важно сделать прививку от клещевого энцефалита уже сейчас, чтобы организм успел выработать защиту от заболевания к началу сезона активности клещей.

Дети, чье задекларированное место жительства находится на территории с наиболее высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом, имеют возможность пройти государственную вакцинацию против клещевого энцефалита. В 2025 году в семи краях организуется финансируемая государством вакцинация детей против клещевого энцефалита.

Края, в которых дети могут получить вакцинацию за счет государства в этом году:

Кулдигский край;

Южного-Курземский край;

Вентспилсский край;

Талсинский край;

Цесисский край;

Салдусский край;

Тукумский край.

На основе анализа данных эпидемиологического надзора за заболеваемостью клещевым энцефалитом за последние пять лет (2020-2024 гг.) определены территории с наиболее высоким уровнем заболеваемости, на которых в 2025 году будет проводиться бесплатная вакцинация детей против клещевого энцефалита.

За соответствующий период времени наибольшее количество случаев клещевого энцефалита на 100 000 жителей было зарегистрировано в Кулдигском крае (90,8 случая), Вентспилсском крае (71,4 случая), Южно-Курземском крае (67,6 случая), Талсинском крае (60,6 случая), Салдусском крае (38,0 случая), Цесисском крае (32,1 случая) и Тукумском крае (29,0 случая).

Средняя заболеваемость в эндемичных районах за последние 5 лет (55,7 на 100 000 населения) превысила среднюю заболеваемость в других районах Латвии в 4,6 раза (12,1 на 100 000 населения).