Названы страны с самым низким приростом населения в ЕС: у Латвии двойная проблема

Латвия, Литва, Польша, Румыния, Эстония, Болгария, Сербия, Молдова, Хорватия и Черногория — 10 европейских стран с самыми низкими темпами прироста населения.

Newsweek cообщает, что эти данные взяты из оценок The World Factbook на 2024 год, поскольку конкретные данные за этот год пока отсутствуют.

Эксперт в области общественного здравоохранения и политики Пунам Муттрея заявила Newsweek, что

такие страны, как Латвия и Литва, сталкиваются с «двойной демографической проблемой» с «очень низким уровнем рождаемости и высокой эмиграцией».

«Многие из этих стран Восточной Европы пережили значительные социальные и экономические потрясения после краха коммунизма, что нарушило семейную политику и создало долгосрочную неопределенность», — сказала она. «После вступления в Европейский союз большое количество молодых людей из этих стран мигрировало на Запад в поисках лучших экономических возможностей. Это не только еще больше сокращает число людей репродуктивного возраста, но и приводит к сокращению рабочей силы и старению населения».

Приведенные цифра относятся к среднегодовому процентному изменению численности населения, возникающему в результате превышения или дефицита рождаемости над смертностью и баланса мигрантов, въезжающих в страну и выезжающих из нее.

Темпы прироста населения Латвии составляют -1,14 процента, Литвы -1,05 процента, Польши -1 процент, Румынии -0,94 процента, Эстонии -0,76 процента, Болгарии -0,66 процента, Сербии -0,61 процента, Молдовы -0,58 процента, Хорватии -0,46 процента и Черногории -0,44 процента.

Хотя особенно сильно пострадали страны Восточной Европы, весь континент сталкивается с проблемами низкого уровня рождаемости и старения населения .

Это означает, что пропорционально меньше экономически активных людей платят налоги и оказывают поддержку все большей части населения, нуждающейся в помощи по мере старения.

В развитых странах пороговым значением, необходимым для воспроизводства населения, считается средний показатель в 2,1 рождений на одну женщину, тогда как у европейских женщин в среднем рождается 1,52 ребенка.

Еще одной важной проблемой является иммиграция. По данным Евростата, именно она стала движущей силой роста населения в странах Европейского союза на 1,7 процента в период с 2013 по 2023 год.

Действительно, по словам заместителя директора Венского института демографии Томаша Соботки, главной причиной низкого прироста населения в 10 упомянутых ранее странах является отток населения.

Он сказал Newsweek : «Большинство из них — бывшие социалистические страны советского блока с более низкими доходами и более периферийным положением в Европе. В демографическом отношении они испытали значительную эмиграцию в более богатые части Европы в сочетании с низким уровнем рождаемости, более высокой смертностью (чем в более богатых частях Европы), что привело к сокращению численности населения и ускоренному старению его населения».

Некоторые европейские страны увидели огромный прирост населения из-за иммиграции, несмотря на то, что все еще борются с уровнем рождаемости. К ним относятся Великобритания, Австрия и Швеция.

Примечательно, что рождаемость в Испании выросла впервые за десятилетие : в 2024 году родилось на 1378 детей больше, чем в 2023 году, и аналитики связывают это с иммиграцией.

Однако есть ряд факторов, присущих только Испании, включая тот факт, что большинство иммигрантов в Испании приезжают из Латинской Америки.