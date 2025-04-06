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СОЭСМИ: невозможно полностью запретить язык нацменьшинства в общественном СМИ 2 793

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2025
LETA
СОЭСМИ: невозможно полностью запретить язык нацменьшинства в общественном СМИ
ФОТО: Unsplash.com

Председатель Совета по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ, SEPLP) Янис Сикснис напомнил агентству LETA, что СОЭСМИ год назад принял решение о переходе объединенного Латвийского общественного СМИ (LSM) на концептуально новый подход к созданию контента на языках нацменьшинств согласно Сатверсме и Закону об управлении общественными электронными СМИ, способствующий существованию единого, а не двухобщинного общества.

СОЭСМИ дал поручение правлению LSM к 1 июня разработать среднесрочную стратегию действий на период с 2026 по 2029 год, согласно которой с 2026 года должно быть внедрено концептуально новое предложение программ и услуг, обеспечивающее контент на языках нацменьшинств, а также об истории и повседневной жизни представителей нацменьшинств, углубляющее знания о регионах Латвии и способствующее более широкой доступности культуры.

По словам Сиксниса, СОЭСМИ подчеркнул, что главной задачей общественного СМИ является усиление контента на латышском языке - увеличение его объема, обеспечение высокого качества, внедрение новых современных форматов, стараясь достичь более широкого потребления такого контента среди представителей нацменьшинств, а также их участия в создании этого контента.

Наряду с этим СОЭСМИ заявил, что вообще запретить использование какого-либо языка нацменьшинства в общественном СМИ невозможно.

При разработке концептуально нового предложения СОЭСМИ выдвинул в качестве приоритета Латгалию как особенно разнообразный этнически и культурно регион, имеющий особое значение для внешней безопасности государства, отметил Сикснис.

Кроме того, приоритетными являются новые форматы связи с обществом на языках нацменьшинств по существенным вопросам повседневной жизни, а также в кризисных ситуациях в рамках единого информационного пространства.

Другие приоритеты - пропорциональный подход к использованию языков нацменьшинств при создании контента общественных СМИ в рамках единого информационного пространства, расширение доступности культуры во всех регионах Латвии, интеграция детей и молодежи, относящихся к нацменьшинствам, в латышское культурное пространство, а также удержание аудитории нацменьшинств в целом.

Сикснис подчеркивает, что перед правлением LSM поставлена сложная и ответственная задача по разработке соответствующего предложения, решение об утверждении которого примет СОЭСМИ.

"Конечно, при планировании существенных изменений в программах и услугах общественного СМИ надо учитывать все доступные исследования о привычках пользования СМИ в Латвии", - заявил глава СОЭСМИ.

Уже сообщалось, что согласно исследованию, заказанному Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP), о привычках жителей Латвии, относящихся к пользованию медиа-контентом, в обществе есть интерес к контенту на русском языке: более трети (36%) из опрошенных 1522 участников исследования хотят смотреть, слушать и читать такой контент, созданный в Латвии.

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#русский язык #свобода слова #общественные сми
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(2)
  • ФФ
    Федул Федулов
    6-го апреля

    В Латвии запретить можно всё, тем более, когда занимаешься ассимиляцией, но к чему это приведёт? К государственному празднику Курбан-байрам в Латвии и исчезновению латышской нации.

    18
    1
  • Д
    Дед
    6-го апреля

    Да пошли вы со своими СОЭСМИ. Вы опоздали и никому не нужны. Дорога ложка к обеду. Поучайте ваших паучат.

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    2

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