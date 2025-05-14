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В Ночь музеев проезд на поездах будет на 50% дешевле 1 606

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
В Ночь музеев проезд на поездах будет на 50% дешевле
ФОТО: LETA

В Ночь музеев, которая состоится в субботу, 17 мая, проезд на поездах с полной стоимостью билета с 18:00 до полуночи будет предоставлен с 50% скидкой, сообщили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens (PV).

Как указывает PV, на сайте и в мобильном приложении «Vivi» скидка на билеты для этих рейсов будет применяться автоматически.

Также билеты со скидкой можно будет приобрести в билетных кассах. В тех случаях, если касса на конкретной станции будет закрыта, билет со скидкой оформит контролёр-кондуктор в поезде.

При этом регулярные скидки, например, для владельцев удостоверения «Почётная семья», с акцией «Ночь музеев» не суммируются.

Как уже сообщалось, Министерство культуры и коммуникации Франции в 1999 году призвало европейские музеи организовать общую международную акцию «Весна музеев», которая позднее преобразовалась в Ночь музеев. Цель мероприятия — познакомить с музеями тех жителей, которые обычно их не посещают. Через несколько лет Ночь музеев стала одной из активностей, связанных с Международным днём музеев.

В этом году в Латвии Ночь музеев пройдёт в 21-й раз, и её тема — «Истории наших ценностей».

Pasažieru vilciens был создан в 2001 году, выделив внутренние пассажирские перевозки из функций Latvijas dzelzceļš. Ранее PV был дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года был преобразован в государственную компанию.

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#поезда #ночь музеев
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(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го мая

    Вы когда экономикой займётесь, а не этой ахинеей!?......

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