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Куда пропали люди? Желающих посетить «Ночь музеев» все меньше 3 1697

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Куда пропали люди? Желающих посетить «Ночь музеев» все меньше
ФОТО: LETA

В этом году Ночь музеев в Латвии посетило меньше людей, чем в прошлом.

В этом году мероприятия Ночи музеев в аккредитованных государством музеях Латвии привлекли более 166 566 посетителей, но общее число посетителей было как минимум вдвое больше, сообщила агентству ЛЕТА специалист по связям с общественностью Министерства культуры Даце Визуле.

В прошлом году Ночь музеев привлекла в аккредитованные музеи 181 000 посетителей, в 2023 году - более 203 000 посетителей, в 2022 году - около 133 500 посетителей, во время "Covid-19" мероприятия были отменены, в 2019 году их посетило около 206 000 человек, в 2018 году - более 221 280 посетителей, в 2017 году - около 243 000, а в 2016 году было зафиксировано около 250 000 посещений музеев.

В субботу, 17 мая, в европейскую Ночь музеев более 267 культурных учреждений и других общественных организаций принимали посетителей бесплатно, предлагая широкий спектр мероприятий.

Помимо музеев, в Ночи музеев участвовали усадьбы, выставочные залы, библиотеки, органы государственного управления и предприятия.

Самыми посещаемыми были мероприятия, организованные в аккредитованных музеях Риги и окрестностей - 59 678 посетителей. В Курземе Ночь музеев посетили 40 404 человека, в Земгале - 16 581, в Видземе - 22 586, в Латгале - 27 317. Больше всего посетителей зарегистрировал Латвийский военный музей - 11 847, за ним следуют Музей Ротко с 11 138 посетителями, Валмиерский музей и Музей истории Риги и мореходства.

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#ночь музеев
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(3)
  • EM
    Evgen Mel
    20-го мая

    Уехали в поисках лучшей жизни)

    7
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    20-го мая

    Население стареет, а у старых ноги больные, по музеям то ходить.

    12
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го мая

    Видимо большинство народа это вообще не интересует.

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