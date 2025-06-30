Baltijas balss logotype

Зловещее письмо из будущего: Латвийская почта не знает, что с ней будет через пару лет 2 2509

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Пункты доставки госпочты стараются идти в ногу со временем.

Пункты доставки госпочты стараются идти в ногу со временем.

ФОТО: LETA

Во времена Карлиса Улманиса по Латвии возводились современные на тот период здания в стиле функционализма — там помещали почту, телеграф, телефон. Стратегические объекты ныне пустуют.

А в каких только местах теперь не встретишь символику Latvijas Pasts — похоже, государственное акционерное общество судорожно изыскивает возможности удержаться на рынке, экономя на площадях, и размещается, допустим, в уголке принадлежащего зарубежному концерну супермаркета.

Почтальоны просят миллионы

Среднесрочная стратегия ГАО Latvijas Pasts предусматривала, что прибыль предприятия в 2023 году составит 406 000 евро, а расчетная часть прибыли, направленная выплату государству дивидендов в размере 80 процентов — 325 000 евро. Весьма скромно для среднеуспешной торговой фирмы.

Однако впоследствии выяснилось, что компания не выполняет собственного плана: "Держатель акций капитала… засвидетельствовал, что план предприятия в 2024 году уменьшить число физических почтовых отделений не в полной мере принят многими значимыми сторонами влияния".

Кроме того, нет ясности — будет ли вообще Latvijas Pasts предоставлять универсальные почтовые услуги (UPP) с 2027 года. Выигранный по конкурсу Регулятора общественных услуг от 22 июля 2021 года сервис, гарантированный "в определенном качестве по единым, утвержденным тарифам", заканчивается 31 декабря 2026 года.

В особенности болезненным может быть перемена статуса Latvijas Pasts для доставки периодических изданий населению. Государственный бюджет на 2025 год и последующие два года предусматривает выделение 5,75 миллиона евро в год плюс 1 207 500 евро НДС в качестве компенсации предприятию — за подписную бумажную печать.

Однако в силу роста себестоимости услуги "более не осталось средств, чтобы оплачивать в полном объеме государственную часть раздельного платежа за доставку прессы в I квартале 2025 года, а также чтобы провести оплату за предоставляемые услуги в II, III и IV кварталах в полном объеме в соответствии с предоставляемыми Latvijas Pasts счетами".

С миру по зарплатке

Между тем в Латвии есть люди, сделавшие вполне успешную карьеру в почтовой сфере — даже на фоне кризиса.

В частности, председатель правления Latvijas Pasts Касапарс Рокенс в прошлом году получил в данной компании 25 798,79 евро. Вроде бы чуть больше пары "штук" в месяц — не такая уж крутая для госкомпании зарплата. Однако основной службой господина Рокенса является пост зампреда совета AS Latvenergo, где он получил уже 41 376 евро.

При этом руководитель двух столь серьезных госкомпаний находил время и для чисто частного бизнеса, получая зарплату в ООО VOLBURG (21 425,39 евро) и ООО STE–Vikan (11 661,80 евро).

Стоит ли на фоне подобной занятости руководства удивляться, что дела у Latvijas Pasts идут, прямо скажем, не очень. По всей вероятности, на рынке ее теснят новые конкуренты — компании по доставке, которые в нашу страну, соответственно нормам Евросоюза, заходят из самых разных стран.

Одно только у них явно не получится — доставлять в пакомат газету и журнал — вряд ли пенсионеры будут ходить в такую даль.

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го июня

    А не надо было латышским почтальонам в своё время, разбрасывать письма и поздравительные открытки в Россию и Белоруссию по придорожным канавам.

    23
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го июня

    Бред один? Так как к власти пришли пидорасы, ни на почту, ни к пакоматам, ходить вообще будет некому.

    32
    1

Видео