Наглые чайки на крышах домов в Риге: куда жаловаться на птиц

«Хочу поднять вопрос, который кому-то на первый взгляд покажется не слишком серьезным, – тем не менее он значительно осложняет жизнь.

Отдельные жители многоквартирных домов исторически кормят котов, голубей или воробьёв. Юридического инструмента запретить им это делать ни у правления дома, ни у управляющей компании, к сожалению, нет, а разговоры не помогают.

Уже много лет подряд в рядах этой городской фауны доминируют вороны и чайки. Несмотря на свой романтический ореол, чайки на самом деле очень шумные и агрессивные птицы, которые с морских просторов давно уже переселились на городские «хлеба», отнимают еду у остальных (даже у кошек). И хотя постоянный шум, грязь, птичий помет – это крайне неприятно, это еще не самая большая проблема.

Проблема в том, что сейчас, когда чайки вьют гнёзда на крышах домов и выводят птенцов, работники обслуживающей компании просто не могут попасть на крышу для выполнения своих прямых обязанностей. Чайки просто нападают на людей! И, принимая во внимание их размеры и крепкие клювы, последствия тут могут быть достаточно неприятными.

Я уже не говорю о том, что еще лет 10 назад конкретно на крыше нашего дома было настолько чисто, что можно было сушить белье, а сейчас вся крыша загажена птичьим пометом.

Понятно, чайки защищают свои гнезда. Понятно и то, что все это – следствие действий безответственных «любителей животных», которые кормят кошек и птиц, сплошь и рядом разводя антисанитарию.

Но, может быть, в Риге стоило бы ввести какие-то общие правила, где оговаривалось бы, где и как можно кормить диких птиц и бездомных животных, и предусматривалась бы ответственность для людей, которые эти правила нарушают? Или такие правила уже есть?

Слышали, что в Юрмале уже введен запрет на кормление чаек на пляже и в других общественных местах и что за это может быть наложено административное наказание. Соответствует ли это действительности, и если это так, о каких суммах штрафа идет речь? Читательница bb.lv»

Мартиньш Вилемсонс, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления:

– В случае возникновения проблем, связанных с птицами, жителям или управляющим организациям рекомендуется обращаться в Управление охраны природы или в Латвийское орнитологическое общество. Там работают компетентные специалисты, которые могут оценить каждую конфликтную ситуацию и дать квалифицированный совет.

У чаек и ворон, которые в основном питаются отходами, в городе действительно очень благоприятные условия для жизни. Поэтому, чтобы минимизировать концентрацию птиц в определенном месте, необходимо следить за регулярным вывозом мусора, а также за тем, чтобы контейнеры были закрыты. Не следует допускать размещения отходов рядом с контейнерами. Кроме того, орнитологи советуют уже с ранней весны регулярно проводить профилактику – осматривать и очищать потенциальные места гнездования птиц – крыши, террасы и т.п., не допуская условий, благоприятных для строительства гнезд.

В случае возникновения проблем с чайками необходимо помнить, что эти птицы не включены в список видов, разрешенных к отстрелу или отлову. Поэтому, если такая необходимость возникает, следует получить отдельное разрешение от Управления охраны природы. Перед выдачей такого разрешения Управление охраны природы с участием орнитологических экспертов оценивает влияние предполагаемых действий на популяцию вида, а также влияние на другие породы птиц, в том числе на особо охраняемые.

Что касается ворон, то в городах, особенно вблизи школ и детских садов, орнитологи рекомендуют сносить вороньи гнезда. Уже с ранней весны необходима регулярная профилактика – осмотр и очистка возможных мест гнездования. Рекомендуемое время для демонтажа гнезда ворон – апрель, когда ворона начинает насиживать кладку. Не исключено, что после уничтожения одного гнезда птицы попытаются сделать новое рядом, поэтому может потребоваться снос гнезд в одном и том же месте несколько раз. Соответственно, необходимо заранее определить места гнездования ворон, а для их сноса обратиться в Государственную пожарно-спасательную службу.

Важно отметить, что в Риге постепенно осуществляется переход к контейнерам для отходов нового дизайна, к которым птицам будет труднее получить доступ и разбрасывать отходы.

Если говорить о решении проблемы в рамках одного дома, то жители (собственники квартир) могут договориться между собой и установить локальный запрет на кормление птиц на определенной территории, включив данный запрет в договор аренды или управления недвижимостью.

В свою очередь, если в результате того, что кто-то из жильцов подкармливает птиц или кошек, остатки еды разбрасываются, что привлекает вредных грызунов, насекомых и т. д., следует сообщить в Полицию самоуправления, которая может составить протокол за загрязнение окружающей территории.

От редакции. Мы также поинтересовались, действительно ли в Юрмале введен запрет на кормление чаек. Как пояснила руководитель отдела общественных отношений управления коммуникации Юрмальской думы Мара Мичуле, в настоящее время в Юрмале запрета на кормление чаек не существует. Если же в будущем будут приняты какие-либо ограничения на этот счет, самоуправление обязательно проинформирует жителей через официальные информационные каналы.