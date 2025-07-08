Призывают запретить кормление диких птиц в Юрмале

На платформе инициатив "Mana balss" начат сбор подписей за введение административной ответственности за кормление диких птиц в Юрмале, пишет ЛЕТА.

Автор инициативы Арманд Бренгулис указывает, что из-за кормления страдают припаркованные во дворах автомобили, портится одежда прохожих, а "дворы и скамейки покрыты птичьим помётом".

"Орнитологи постоянно предупреждают, что от такого кормления страдают и сами птицы. Они подчёркивают, что диких птиц вообще нельзя кормить хлебом, однако именно его люди используют чаще всего", — говорится в инициативе.

Бренгулис считает, что Юрмальская дума должна внести в правила общественного порядка запрет на кормление птиц в городской черте. Такая практика уже применяется в ряде европейских городов.

"Польза для жителей — чистые улицы и дворы, тишина по утрам. Также отпадёт беспокойство из-за вылупившихся птенцов и агрессивного поведения взрослых птиц. Возможно, недокормленные птицы вернутся к морю", — убеждён автор инициативы.