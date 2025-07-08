Baltijas balss logotype

Призывают запретить кормление диких птиц в Юрмале 2 1149

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2025
BB.LV
Призывают запретить кормление диких птиц в Юрмале
ФОТО: LETA

На платформе инициатив "Mana balss" начат сбор подписей за введение административной ответственности за кормление диких птиц в Юрмале, пишет ЛЕТА.

Автор инициативы Арманд Бренгулис указывает, что из-за кормления страдают припаркованные во дворах автомобили, портится одежда прохожих, а "дворы и скамейки покрыты птичьим помётом".

"Орнитологи постоянно предупреждают, что от такого кормления страдают и сами птицы. Они подчёркивают, что диких птиц вообще нельзя кормить хлебом, однако именно его люди используют чаще всего", — говорится в инициативе.

Бренгулис считает, что Юрмальская дума должна внести в правила общественного порядка запрет на кормление птиц в городской черте. Такая практика уже применяется в ряде европейских городов.

"Польза для жителей — чистые улицы и дворы, тишина по утрам. Также отпадёт беспокойство из-за вылупившихся птенцов и агрессивного поведения взрослых птиц. Возможно, недокормленные птицы вернутся к морю", — убеждён автор инициативы.

Читайте нас также:
#юрмала #птицы
3
0
1
1
1
1

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    8-го июля

    запретить можно , но как это контролировать ???? к каждой чайке или голубю муниципала не приставишь !!!

    18
    4
  • Ехидный
    8-го июля

    Я знаю таких и видел,не один раз и готов их всех сдать,без сочуствия и без промедления!Думаю найдутся и другие последователи?А если серьёзно,то один раз был свидетелем,такой картины.Молодая обоятельная дама,стала кормить птиц на остановке ощественного транспорта.Их собралось несколько десятков,летающих и орущих,славо богу крякующих не было,все были малогобаритными.Сама героиня быстро спряталась под навес на остановке,вместо того,чтобы получить награду!И тут до меня стало доходить,что я тоже могу оказаться в числе награждённых!Далее всё от количества полученных медалей,голова,одежда, дом и обратно со средством прикрытия,от нападения с неба.И судьба миловала,в число призёров не попал,в автобус пустили,на работу не опоздал!А ведь кусочек хлеба в чужой,неразумной руке,мог повлиять на мою дальнейшую жизнь!

    8
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 797
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 993
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 580

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 12
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 18
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 24
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 34
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 59
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 54
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 12
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 18
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео