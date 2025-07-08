За идеи и активизм? Россиянина Романенко выдворяют из Латвии — суд сегодня

Министр внутренних дел Рихард Козловскис (Новое единство) на основании «рекомендаций государственной службы безопасности» внёс гражданина России, сторонника левой идеологии Владислава Романенко в так называемый "чёрный список" — перечень иностранцев, которым запрещён въезд в Латвию, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В Министерстве внутренних дел агентству LETA решение министра не прокомментировали.

Во вторник у здания Верховного суда запланирована акция протеста "За свободу активистов", в ходе которой, в частности, будет выражено несогласие с выдворением Романенко, сообщили организаторы мероприятия. Хотя в решении о выдворении причины подробно не указаны, там отмечено, что Романенко «представляет угрозу безопасности Латвии в связи с поддержкой идей левой политики и активизмом», утверждают его сторонники.

Романенко был активен в центре "Maiznīca" и прожил в Латвии восемь лет. Недавно в соцсетях обсуждение вызвали утверждения некоего Каспара Розитиса о том, что он якобы по заданию Службы государственной безопасности следил за деятельностью активистов центра. В "Maiznīca" обсуждались идеи левой идеологии, а также вопрос Палестины, ранее сообщал LSM.

Во вторник в закрытом заседании Административного окружного суда будет рассматриваться административное дело по заявлению Романенко об отмене решения министра внутренних дел от 20 мая, подтвердили в суде агентству LETA.

Согласно Закону об иммиграции, министр внутренних дел может принять решение о включении иностранца в список лиц, которым запрещён въезд в Латвию, только на основании заключения компетентного государственного органа, например, спецслужбы.

В законе указано, что министр может внести иностранца в список, если имеется один из семи предусмотренных законом оснований, например, если есть основания полагать, что иностранец действует в антигосударственной или преступной организации. Также иностранец может быть включён в список, если существует угроза государственной или общественной безопасности, либо компетентные органы предоставили информацию, исключающую его право на въезд и пребывание в Латвии.

В соответствии с законом, иностранец, в отношении которого принято решение министра, имеет право обжаловать его в Административном окружном суде в течение одного месяца. Подача заявления в суд не приостанавливает исполнение решения, и заявитель не имеет права просить суд остановить его действие.