Baltijas balss logotype

За идеи и активизм? Россиянина Романенко выдворяют из Латвии — суд сегодня 2 938

Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2025
BB.LV
За идеи и активизм? Россиянина Романенко выдворяют из Латвии — суд сегодня
ФОТО: пресс-фото

Министр внутренних дел Рихард Козловскис (Новое единство) на основании «рекомендаций государственной службы безопасности» внёс гражданина России, сторонника левой идеологии Владислава Романенко в так называемый "чёрный список" — перечень иностранцев, которым запрещён въезд в Латвию, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В Министерстве внутренних дел агентству LETA решение министра не прокомментировали.

Во вторник у здания Верховного суда запланирована акция протеста "За свободу активистов", в ходе которой, в частности, будет выражено несогласие с выдворением Романенко, сообщили организаторы мероприятия. Хотя в решении о выдворении причины подробно не указаны, там отмечено, что Романенко «представляет угрозу безопасности Латвии в связи с поддержкой идей левой политики и активизмом», утверждают его сторонники.

Романенко был активен в центре "Maiznīca" и прожил в Латвии восемь лет. Недавно в соцсетях обсуждение вызвали утверждения некоего Каспара Розитиса о том, что он якобы по заданию Службы государственной безопасности следил за деятельностью активистов центра. В "Maiznīca" обсуждались идеи левой идеологии, а также вопрос Палестины, ранее сообщал LSM.

Во вторник в закрытом заседании Административного окружного суда будет рассматриваться административное дело по заявлению Романенко об отмене решения министра внутренних дел от 20 мая, подтвердили в суде агентству LETA.

Согласно Закону об иммиграции, министр внутренних дел может принять решение о включении иностранца в список лиц, которым запрещён въезд в Латвию, только на основании заключения компетентного государственного органа, например, спецслужбы.

В законе указано, что министр может внести иностранца в список, если имеется один из семи предусмотренных законом оснований, например, если есть основания полагать, что иностранец действует в антигосударственной или преступной организации. Также иностранец может быть включён в список, если существует угроза государственной или общественной безопасности, либо компетентные органы предоставили информацию, исключающую его право на въезд и пребывание в Латвии.

В соответствии с законом, иностранец, в отношении которого принято решение министра, имеет право обжаловать его в Административном окружном суде в течение одного месяца. Подача заявления в суд не приостанавливает исполнение решения, и заявитель не имеет права просить суд остановить его действие.

Читайте нас также:
#черный список
6
0
0
2
0
6

Оставить комментарий

(2)
  • LS
    Luka Senka
    8-го июля

    Очень хорошее и правильное решение.Всех кто за россию надо выдворить из Латвии.

    6
    12
  • Е
    Ехидный
    8-го июля

    надо более ширше решать проблему !!! надо выдворить из Латвии всех жителей и тогда в стране будет тишина и покой !!!

    38
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 797
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 993
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 580

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 13
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 18
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 24
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 35
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 59
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 54
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 13
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 18
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео