Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду

Уже пятый день продолжается XIII Праздник песни и танца латвийской школьной молодежи. Еще в начале этого пиршества духа мы писали, что его участники жалуются на скудность рациона. Как себя чувствуют участники теперь и чем их кормят? Заглянем в соцсети.

Молодежь охотно делится в TikTok, что они едят на завтрак, обед и ужин во время праздника. Мнения об организованном питании сильно разнятся, пишет Otkrito.lv.

Пользователь TikTok под ником kravaliis активно делится своими впечатлениями. Недавно он выложил видео с репетиции на стадионе Daugava. На завтрак участникам дали кукурузные хлопья или мюсли с молоком, нарезанный ржаной хлеб и дольки помидора.

«Это все, что у нас будет на завтрак. Войны еды продолжаются», — говорит kravaliis, явно недовольный предложением. В целом, он остался не слишком доволен питанием на празднике. В видео он также рассказывает, что на стадионе купил блинчик с сыром и ветчиной — и ему очень понравилось: «Очень вкусно, рекомендую».

Пользовательница по имени Justine, тоже танцовщица, выложила видео, где показала, что участникам дали на завтрак: нарезанный кружочками огурец, ломтики сыра, ржаной хлеб, бананы, каша и чай. Девушки на видео оценивают завтрак: одна поставила 8 из 10 баллов, другая — 7, отметив, что ей не нравится каша, но хлеб был вкусный. Сама Justine осталась довольна: «Жаловаться не на что, я бы поставила 10 из 10».

Участница sauleegijas, играющая в оркестре, также получила завтрак, похожий на тот, что описывал kravaliis: хлопья с молоком, хлеб с маслом и помидорами, творог.

После генеральной репетиции участники делились, что ели на обед — рис с белым соусом, свинину, салат и ржаной хлеб. Один юноша оценил этот прием пищи на 10 баллов: «Мясо было отличное, соус вкусный, а салат просто бомба», — сказал он с улыбкой. Другой участник дал 6 баллов.

Позавчера на ужин подавали макароны с белым соусом, помидоры черри и ломтики зернового хлеба. На выбор — чай или вода. За эту трапезу выставили оценки 2 и 6 из 10. Один из участников пояснил: низкая оценка — из-за дождя и макарон с белым соусом.

Одна из участниц показала, что было на ужин, назвав его неполноценным: нагрузки большие, а еды мало. На видео видно две дольки ржаного хлеба с двумя ломтиками мяса, две упаковки (одна — с яблочными дольками, другая — с нарезанной морковью) и питьевой йогурт.

По информации канала 360TV, за организацией питания участников внимательно следит Продовольственно-ветеринарная служба. В ходе проверок оценивается все: от гигиены персонала до сбора грязной посуды. На данный момент нарушений не выявлено.

С 5 по 13 июля в XIII Празднике песни и танца школьной молодежи в более чем 30 мероприятиях на 15 площадках участвуют 38 114 человек, из них 33 946 — дети и молодежь, 2793 сопровождающих и 1375 руководителей коллективов.