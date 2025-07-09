Baltijas balss logotype

Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду 1 753

Наша Латвия
Дата публикации: 09.07.2025
kasjauns.lv
Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду

Уже пятый день продолжается XIII Праздник песни и танца латвийской школьной молодежи. Еще в начале этого пиршества духа мы писали, что его участники жалуются на скудность рациона. Как себя чувствуют участники теперь и чем их кормят? Заглянем в соцсети.

Молодежь охотно делится в TikTok, что они едят на завтрак, обед и ужин во время праздника. Мнения об организованном питании сильно разнятся, пишет Otkrito.lv.

Пользователь TikTok под ником kravaliis активно делится своими впечатлениями. Недавно он выложил видео с репетиции на стадионе Daugava. На завтрак участникам дали кукурузные хлопья или мюсли с молоком, нарезанный ржаной хлеб и дольки помидора.

«Это все, что у нас будет на завтрак. Войны еды продолжаются», — говорит kravaliis, явно недовольный предложением. В целом, он остался не слишком доволен питанием на празднике. В видео он также рассказывает, что на стадионе купил блинчик с сыром и ветчиной — и ему очень понравилось: «Очень вкусно, рекомендую».

Пользовательница по имени Justine, тоже танцовщица, выложила видео, где показала, что участникам дали на завтрак: нарезанный кружочками огурец, ломтики сыра, ржаной хлеб, бананы, каша и чай. Девушки на видео оценивают завтрак: одна поставила 8 из 10 баллов, другая — 7, отметив, что ей не нравится каша, но хлеб был вкусный. Сама Justine осталась довольна: «Жаловаться не на что, я бы поставила 10 из 10».

Участница sauleegijas, играющая в оркестре, также получила завтрак, похожий на тот, что описывал kravaliis: хлопья с молоком, хлеб с маслом и помидорами, творог.

После генеральной репетиции участники делились, что ели на обед — рис с белым соусом, свинину, салат и ржаной хлеб. Один юноша оценил этот прием пищи на 10 баллов: «Мясо было отличное, соус вкусный, а салат просто бомба», — сказал он с улыбкой. Другой участник дал 6 баллов.

Позавчера на ужин подавали макароны с белым соусом, помидоры черри и ломтики зернового хлеба. На выбор — чай или вода. За эту трапезу выставили оценки 2 и 6 из 10. Один из участников пояснил: низкая оценка — из-за дождя и макарон с белым соусом.

Одна из участниц показала, что было на ужин, назвав его неполноценным: нагрузки большие, а еды мало. На видео видно две дольки ржаного хлеба с двумя ломтиками мяса, две упаковки (одна — с яблочными дольками, другая — с нарезанной морковью) и питьевой йогурт.

По информации канала 360TV, за организацией питания участников внимательно следит Продовольственно-ветеринарная служба. В ходе проверок оценивается все: от гигиены персонала до сбора грязной посуды. На данный момент нарушений не выявлено.

С 5 по 13 июля в XIII Празднике песни и танца школьной молодежи в более чем 30 мероприятиях на 15 площадках участвуют 38 114 человек, из них 33 946 — дети и молодежь, 2793 сопровождающих и 1375 руководителей коллективов.

@kravaliis 1. diena DAUGAVAS STADIONĀ #riga #dejusvetki #dziesmuundejusvētki #latvija #vasara ♬ original sound - kravaliis
Читайте нас также:
#еда #праздник песни и танца
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го июля

    Главное, чтобы продукты были свежие, всё таки дети, хотя вполне выросшие, крепкие и здоровые чтобы работать! Но где, поэтому и дождаться не могут, когда к родителям уедут после учёбы.

    4
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 797
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 993
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 580

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 13
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 19
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 25
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 35
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 59
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 54
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 13
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 19
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео