Вскоре значительная часть из нас может в очередной раз — спустя три десятилетия после раздачи приватизационных сертификатов — сделаться участниками рынка. Но на сей раз, скорее всего, в пассивной роли.

Ибо, как озвучил при ответах на вопросы вашего автора переутвержденный в должности вице–мэра Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение), муниципальное ООО Rīgas namu pārvaldnieks может быть подготовлено к первичному предложению акций (IPO). Задача же населения — своевременно оплачивать счета, обеспечивая капитализацию компании.

Как Латвия перегнала Хорватию

Собственно начали еще при достопамятном А. К. Кариньше: 16 мая 2023 года Кабинет министров рассмотрел информационный доклад "О дальнейшем развитии рынка капитала Латвии".

Эпитет "дальнейший" в данном случае был, прямо скажем, ради красного словца, ибо к этому времени уж вовсю бились над тем же самым выводом на биржу акций airBaltic. Забегая вперед, отметим, что от счастья купить часть нашего национального авиаперевозчика совсем недавно не по–братски отказалось правительство Эстонии.

"Согласно отчету Банка Латвии о финансовой доступности за 2024 год, традиционные сегменты рынка капитала — рынки акций и облигаций — в Латвии относительно невелики. Капитализация как рынка акций, так и рынка облигаций, выраженная в процентах от ВВП государства, мала по сравнению с другими государствами–участниками еврозоны", — отмечается в документе, подготовленном нашим Министерством экономики.

Номинальная стоимость эмитированных латвийскими предприятиями ценных бумаг не превышает в настоящее время и пары процентов от ВВП. Для сравнения — у чемпионов по данному вопросу, Люксембурга, Франции и Нидерландов, сия доля — 20–25% от ВВП.

Несколько утешить нас может лишь то, что Латвия чуточку опередила Хорватию, которая в пару раз крупней нас по населению и уж существенно старше в экономическом смысле. Значит, наши кризисы все–таки не столь жестки, как в стране Балкан, которую потрясла война 1990–х. Зато вот Литва практически в уровень с такой страной "Старой Европы", как Греция.

"В последние годы, — отмечает ведомство Викторса Валайниса (Союз зеленых и крестьян) число компаний в государствах Балтии… выбирающих выпуск облигаций для привлечения финансирования, постепенно увеличивается, а самый быстрый рост в этой области за последние годы наблюдался в Латвии. В 2024 году в Эстонии было осуществлено шесть новых выпусков облигаций или рефинансирование ранее выпущенных облигаций, в Литве — 11, в Латвии — 19".

Кофе вместо газа

Невидимая рука рынка между тем равнодушно махнула в ответ на заманухи правительства ЛР:

"На фондовом рынке, однако, в настоящее время роста нет, и капитализация фондового рынка Латвии по–прежнему существенно отстает от соседних государств, достигнув 531 миллионов евро на конец 2024 года, что составляет примерно 1,3% от ВВП…

В 2024 году на Латвийскую фондовую биржу в результате первичных публичных размещений акций вышли две компании — Elevating Group Group S.A. и Kalve Coffee. В свою очередь, после обратного выкупа акций акции АО Latvijas Gāze были исключены из листинга биржи. Это снизило капитализацию латвийского фондового рынка более чем вдвое. В целом, с учетом динамики цен на акции, размер капитализации на Рижской фондовой бирже в 2024 году снизился".

Фондовый рынок ЛР по–прежнему стагнирует, констатирует Министерство экономики. И что делать? "Необходимо сделать вывод, что важнейшим недостающим элементом в достижении цели правительства по–прежнему является выход на фондовую биржу более крупных компаний.

Соответственно, без привлечения обществ капитала государства и самоуправлений или крупных частных предприятий на рынок капитала не удастся достичь поставленной цели — капитализации фондового рынка в 9% ВВП в 2027 году", — размышляет Минэкономики.

Нашли 8 миллиардов

Естественно, приватный бизнес невозможно заставить размещаться на бирже — равно как и заставить иностранцев покупать наши предприятия (см. печальку airBaltic). Латвийским ноу–хау, вероятно, станет директивное акционирование — вывод на рынок публичных компаний, с последующей скупкой… такими же! Иначе семикратный рост за оставшиеся пару лет обеспечить будет попросту невозможно.

Между тем имеется и еще один ресурс, на который поглядывает Минэкономики: "Общий накопленный капитал государственной накопительной пенсионной системы (ГПФС) или управляющих 2–й пенсионной ступеней составляет 8,3 миллиарда евро по состоянию на 15.04.2025 г.".

Действительно — если все это пустить на акции, то рынок вспухнет от такого допинга даже не в 7, а в 15 раз. С другой стороны, какими же процентами должна будет соблазнять местных пенсионеров та же славная компания RNP? Но, вероятно, вкладываться в публичное предложение предприятий государства и самоуправлений будут не физлица непосредственно — а управляющие их пенсионными накоплениями. В связи с чем, спустя время, могут быть сюрпризы с нашей денежкой на старость. Как приятные, так и не особенно…

Рискнем ради высшей цели?

Министерство экономики декларирует вышеприведенную схему как задачу государственной важности:

"Несомненно, инвестирование накопленного пенсионного капитала в постоянно растущих объемах в Латвию имеет важное значение для развития латвийской экономики и может быть определено как высшая цель финансовой политики с постепенным увеличением объемов инвестиций".

Кроме задачи собственно корпоративного акционирования, власти решают таким образом и проблему нагрузки на пенсионную систему. Легче станет дышать и страдальцу — банковскому сектору, который прошел драматичный путь от амбиций Риги как регионального финансового сектора до пресловутого "капитального ремонта".

Ну а то, что вместо живых денег пенсионеры опять могут получить фейк — так это не впервой. Советское государство, к примеру, многократно прокручивало такие фокусы с помощью облигаций государственного займа, на которые производилась добровольно–принудительная "подписка", с "розыгрышем" для немногих счастливцев — через десятилетия.