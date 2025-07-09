Вспышка смертельной инфекции в детсаду Риги: что известно на данный момент

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) продолжает расследование источника вспышки стрептококковой инфекции, сообщила агентству LETA представитель центра Илзе Удре. Между тем с момента смерти ребенка прошло почти две недели.

В ходе эпидемиологического расследования в дошкольном учебном заведении и семьях ЦПКЗ до сих пор зафиксировал пять случаев заражения стрептококком группы А у детей. У троих из них наблюдались симптомы заболевания, а у двух инфекция протекала бессимптомно. Последние случаи были выявлены в процессе обследования контактных лиц в детском саду и семьях.

По данным ЦПКЗ, в рамках эпидемиологического расследования установлены 20 контактных лиц — 16 детей и 4 взрослых. На данный момент обследованы 16 человек, включая 13 детей и 3 взрослых. Мероприятия по эпидемиологическому надзору в дошкольном учреждении продолжаются.

В Национальной микробиологической лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы проводится углублённый анализ выделенных культур стрептококков с целью определения родства бактерий и окончательной оценки взаимосвязи выявленных случаев.

Как сообщили в Детской клинической университетской больнице, в настоящее время один ребёнок продолжает лечение от стрептококковой инфекции, его состояние стабильное, и в ближайшее время его планируется выписать, проинформировала представитель больницы Лива Сеглина.

Как сообщал bb.lv, эпидемиологи начали расследование после смерти одного ребёнка и госпитализации другого в Риге.

Оба ребёнка посещали одну и ту же группу детского сада. ЦПКЗ получил информацию о случаях заболевания вечером в субботу, 28 июня.

Название учреждения не разглашается, однако департамент Рижской думы, ответственный за образование, разрешил остальным детям посещать детский сад.