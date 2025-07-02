Один дошкольник умер, другой – в больнице: в Риге ищут источник инфекции

Эпидемиологи до сих пор не могут найти источник инфекции после смерти одного ребёнка и госпитализации другого в Риге, сообщает в среду TV3. Прошло уже четыре дня после заражения.

Оба ребёнка дошкольного возраста в выходные были доставлены в Детскую больницу в Риге с осложнениями, вызванными стрептококковой инфекцией группы А.

Один из детей скончался, второй в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние стабильно.

Оба заболевших ребёнка посещали одну и ту же группу в детском саду. Сейчас в этом образовательном учреждении проводится усиленный медицинский контроль. Источник инфекции не установлен.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) получил информацию о конкретных случаях заражения вечером в субботу, 28 июня.

Название детского сада не разглашается, однако департамент Рижского самоуправления утверждает, что остальные дети могут продолжать посещать учреждение.

Представитель ЦПКЗ Илзе Арая подчеркнула, что источник заражения не установлен, но эпидемиологическое расследование продолжается.

Представитель ЦПКЗ рекомендует родителям внимательно наблюдать за состоянием детей и при первых признаках болезни незамедлительно обращаться к семейному врачу.

Тенденция, однако

Как сообщал bb.lv, в конце марта в Латвии был зарегистрированы десятки случаев заражения E. coli с выработкой шиготоксина.

Более 30 детей были госпитализированы. Случаи заболевания выявлены в различных районах Риги, в Лиепае, Елгавском, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южно-Курземском краях.

А в мае зарегистрирован 81 случай острой кишечной инфекции среди участников и зрителей молодежного баскетбольного турнира в Вентспилсе. Заболевание было зафиксировано у граждан четырёх стран — Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

В свою очередь в октябре прошлого года в Рижской вальдорфской школе заболели более 90 человек — включая детей и персонал — с симптомами пищевой/кишечной инфекции (рвота, диарея).