Рвота, диарея, высокая температура: в Латвии найден виновный в отравлении десятков юных баскетболистов

В ходе эпидемиологического расследования ЦПКЗ установил, что вспышка острой кишечной инфекции среди участников и зрителей международного молодежного баскетбольного турнира "Best Baltic Basketball League" связана с питанием в кафе "Bullīts" Олимпийского центра Вентспилса.

На основании полученных эпидемиологических и лабораторных данных сделан вывод, что причиной вспышки стала употребление зараженной пищи, поскольку все заболевшие питались централизованно в одном месте — в кафе "Bullīts".

Выяснено, что питание в этом заведении объединяет всех заболевших, случаи болезни зафиксированы независимо от страны происхождения или места проживания команд.

Лабораторные исследования показали, что основным выявленным патогеном стал норовирус, типичный для клинической картины заболевания у пациентов. Bullīts отмечает, что норовирус часто распространяется именно через пищу и может вызывать массовые вспышки. Участие питьевой воды в распространении инфекции исключено — качество протестированных образцов было удовлетворительным.

Как сообщал bb.lv, с 9 по 11 мая в Олимпийском центре Вентспилса прошел международный баскетбольный турнир, в котором участвовали 16 команд: 11 из Латвии, 3 из Литвы, по одной из Эстонии и Грузии. В общей сложности в мероприятии приняли участие около 200 человек.

С 12 по 15 мая зарегистрирован 81 случай острой кишечной инфекции среди участников и зрителей турнира из Латвии, а выявлен 21 заболевший из команд Литвы и Эстонии.

ЦПКЗ уведомил о ситуации соответствующие медицинские службы Литвы и Эстонии, а информацию для Грузии передал через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Симптомы заболевания наблюдались как у взрослых, так и у детей, включая рвоту, диарею, тошноту и повышенную температуру. В большинстве случаев болезнь протекала в лёгкой форме. Два пациента обратились в Консультативный центр детского и молодежного спорта, однако госпитализация не потребовалась.