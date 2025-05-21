Baltijas balss logotype

Рвота, диарея, высокая температура: более 80 баскетболистов из разных стран подхватили в Латвии неизвестную болезнь 3 2535

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Рвота, диарея, высокая температура: более 80 баскетболистов из разных стран подхватили в Латвии неизвестную болезнь

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодёжного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе, подтвердила агентству LETA представитель SPKC Илзе Удре.

В молодёжном баскетбольном турнире Best Baltic Basketball League, который проходил с 9 по 11 мая в баскетбольном зале Олимпийского центра "Вентспилс", приняли участие 16 команд — около 200 участников из разных стран.

Заболевание было зафиксировано у участников команд из четырёх стран — Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

Симптомы заболевания наблюдались как у взрослых, так и у детей: рвота, диарея, тошнота и повышенная температура. Большинство случаев были лёгкой формы. Два заболевших обратились в Консультативный центр по спортивной медицине для детей и молодёжи, но госпитализация не потребовалась.

Эпидемиологическое расследование и тестирование начались уже 12 мая, на данный момент проверки в основном проводились среди участников из Латвии. Также в процесс вовлечены Продовольственно-ветеринарная служба и Инспекция здравоохранения, которые проверяют возможные источники заражения.

Точный источник заболевания пока не подтверждён, однако предварительные результаты расследования указывают на возможного общего поставщика питания как объединяющий фактор среди заболевших.

Расследование продолжается, и ответственные службы обещают предоставить более подробную информацию, как только будут доступны результаты лабораторных анализов.

Как сообщал bb.lv, в апреле в Латвии вспышка заболеваний, связанных с инфекцией E. coli. В Детскую больницу поступили более 30 детей.

Читайте нас также:
#баскетбол #вирусы
14
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го мая

    Навряд ли представители солнечной Грузии рискнут ещё раз в будущем здоровьем своих детей!

    3
    1
  • A
    Aleks
    22-го мая

    Зато иностранные гости точно запомнят ,7де они были.Латвия надолго останется в их сердцах...)))

    7
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го мая

    диверсия СБ

    8
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 677
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 264
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 329
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 184

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 101
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 160
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 179
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 389
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 236
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 151
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 101
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 160
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 179

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео